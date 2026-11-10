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Shimla News: खेल महाकुंभ में आर्यन्स बनूटी ने जीता क्रिकेट का खिताबी मैच

Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
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Aryans Banuti won the cricket title match at the Khel Mahakumbh.
ग्रीन लैंड शिल्ली को सात विकेट से हराया
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काव्यांश शर्मा को मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला शिमला ग्रामीण खेल महाकुंभ के तहत आयोजित शोघी जोन की क्रिकेट प्रतियोगिता में आर्यन्स बनूटी ने खिताबी जीत दर्ज की। कंडाघाट में खेले गए फाइनल मुकाबले में आर्यन्स बनूटी ने ग्रीन लैंड शिल्ली को सात विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।

हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स, कल्चर एंड एन्वायरनमेंट एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस खेल महाकुंभ से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। फाइनल मुकाबले में ग्रीन लैंड शिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट के नुकसान पर 85 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आर्यन्स बनूटी की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीन विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इस तरह टीम ने सात विकेट शेष रहते खिताब अपने नाम किया। आर्यन्स बनूटी की जीत में काव्यांश शर्मा की अहम भूमिका रही। उन्होंने गेंदबाजी करते हुए दो विकेट हासिल किए जबकि बल्लेबाजी में 28 रन की उपयोगी पारी खेली। इनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। खेल महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने और स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक मंच उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। शोघी जोन की प्रतियोगिता के फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खिताब के लिए जोरदार मुकाबला किया। अंत में आर्यन्स बनूटी ने जीत दर्ज कर प्रतियोगिता की ट्रॉफी अपने नाम की।
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