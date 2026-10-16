Shimla News: एनडीपीएस मामले में आरोपी को मिली जमानत
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
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शिमला। राजधानी के वेस्ट पुलिस स्टेशन के तहत एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत से राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 और 11 सितंबर को शोघी पुलिस चौकी के पास पुलिस दल गश्त पर था। इस दौरान चेकिंग के लिए दिल्ली से रामपुर जा रही हरियाणा रोडवेज की बस को रोका गया। बस की तलाशी के दौरान सोलन निवासी नीरज कुमार से 7.450 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। संवाद
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