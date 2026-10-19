फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Accused gets bail in Chitta case

Shimla News: चिट्टे के मामले में आरोपी को मिली जमानत

Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Accused gets bail in Chitta case
शिमला। विशेष न्यायाधीश डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने चिट्टे की बरामदगी के मामले में कोटखाई निवासी आरोपी गौरव ठाकुर को सशर्त जमानत दे दी है। कोटखाई पुलिस ने 18 सितंबर 2026 को गश्त के दौरान आरोपी से 8.85 ग्राम चिट्टा बरामद करने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक टीम को देखकर आरोपी ने पेंट की जेब से एक प्लास्टिक पाउच सड़क किनारे घास में फेंक दिया था जिसमें जांच के बाद नशा पाया गया था। इसे लेकर थाना कोटखाई में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी कई वर्षों से नशे का आदी है और लगातार बीमारी तथा नशामुक्ति के उपचार के दौर से गुजर रहा है। आरोपी की नाक की सर्जरी भी निर्धारित है, ऐसे में न्यायिक हिरासत उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि रिकार्ड के अनुसार आरोपी केवल नशे का आदी प्रतीत होता है, न कि इसके अवैध व्यापार में संलिप्त। 28 वर्षीय स्थानीय युवक को सुधार और नशामुक्ति के लंबे उपचार का मौका मिलना चाहिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें