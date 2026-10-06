फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   accused arrested

Shimla News: पंद्रह साल पुराने चोरी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

Tue, 06 Oct 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
accused arrested
अदालत ने 9 अक्तूबर तक जेल भेजा आरोपी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। पुलिस थाना ढली के तहत पंद्रह साल पहले हुई चोरी के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपी को पकड़ा। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान रमेश कुमार निवासी तहसील ठियोग, जिला शिमला के रूप में हुई है।

स्टेट वर्सेस आरिफ हुसैन मामले में पुलिस थाना ढली में आईपीसी धारा 379, 381, 411 और 34 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आरोपी रमेश कुमार के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम), शिमला की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किए थे। अदालत के आदेश की अनुपालना करते हुए ठियोग थाना पुलिस की टीम ने 5 अक्तूबर को आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे सीजेएम शिमला की अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 9 अक्तूबर तक जेल भेज दिया गया। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि लंबित आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस का विशेष अभियान जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed