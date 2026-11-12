Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   accused arrested in shimla

Shimla News: चेक बाउंस के मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार, जेल भेजा

Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
accused arrested in shimla
दो लाख रुपये के चेक बाउंस का मामला, न्यायालय परिसर चक्कर से पुलिस ने दबोचा
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। चेक बाउंस के मामले में न्यायालय की ओर से उद्घोषित अपराधी को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नानक चंद के रूप में हुई है। पुलिस चौकी जतोग की टीम ने आरोपी को न्यायालय परिसर चक्कर से पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मामला चल रहा है। यह मामला करीब दो लाख रुपये की राशि से संबंधित है। न्यायालय में पेश न होने के चलते आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद नियमानुसार उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को एसीजेएम-प्रथम शिमला की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को कंडा जेल भेजने के आदेश दिए। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि उद्घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास लगातार जारी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed