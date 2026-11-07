Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   Accused acquitted in cheque bounce case

Shimla News: चेक बाउंस मामले में आरोपी बरी

Sat, 07 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Accused acquitted in cheque bounce case
शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा नेगी की अदालत ने 15 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी वीरेंद्र जसवाल को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता, आरोपी पर कानूनी देनदारी साबित करने में नाकाम रहा। इसके अलावा शिकायत कानूनी समय सीमा पूरी होने से पहले यानी समय से पहले (प्री-मैच्योर) ही दाखिल कर दी थी। संजौली निवासी शिकायतकर्ता राजीव बेक्टा के अनुसार उन्होंने कंडाघाट क्षेत्र में जल निकाय के निर्माण का कार्य किया था। शिकायतकर्ता का दावा था कि आईपीएच विभाग से यह टेंडर ठेकेदार प्रताप सिंह वर्मा को मिला था। उन्होंने यह काम वीरेंद्र जसवाल को सबलेट किया था और वीरेंद्र ने आगे यह काम शिकायतकर्ता को सौंपा था। काम के बदले आरोपी ने उन्हें 15 लाख रुपये का चेक जारी किया, जो बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें