Shimla News: सात साल से फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:59 PM IST
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शिमला। पुराने और लंबित आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस ने सात साल से फरार चल रहे घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2019 में दर्ज मामले में वांछित था और जनवरी 2026 में उसे अदालत ने उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। गिरफ्तार आरोपी धर्मदास (55) निवासी चिड़गांव जिला शिमला का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना झाकड़ी में 19 जून 2019 को धारा आईपीसी की धारा 332 और 353 के तहत मामला दर्ज है। ये धाराएं लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल के प्रयोग से संबंधित हैं। एसीजीएम रामपुर की अदालत ने 22 जनवरी 2026 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। लगातार किए गए प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने 1 सितंबर 2026 को धर्मदास को चिड़गांव से गिरफ्तार किया। ब्यूरो
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