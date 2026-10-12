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Shimla News: अभिषेक बने यूआईआईटी की अभाविप इकाई अध्यक्ष

Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:59 PM IST
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Abhishek became the ABVP unit president of UIIT
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के यूआईआईटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शैक्षणिक सत्र 2026-27 की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अभिषेक धीमान को इकाई अध्यक्ष और परीक्षित ठाकुर को इकाई मंत्री चुना गया। इसमें करीब 50 कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कार्यक्रम में एचपीयू इकाई अध्यक्ष अक्षय ठाकुर मुख्य वक्ता और उपाध्यक्ष पीयूष तोमर चुनाव अधिकारी के रूप में उपस्थित रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने छात्र समस्याओं के समाधान, परिसर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और शैक्षणिक माहौल सुधारने को प्राथमिकता देने की बात कही। संवाद
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