फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   A tenant in Sanjauli was ordered to vacate his house.

Shimla News: संजौली में एक किरायेदार के मकान खाली करने का आदेश

Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
A tenant in Sanjauli was ordered to vacate his house.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला
विज्ञापन

मकान में 12 महीने से नहीं रह रहा था किरायेदार
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के संजौली इलाके में एक किराये के मकान से जुड़ा अहम मामला सामने आया है। रेंट कंट्रोलर (शिमला) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने करीब 12 महीने तक बिना किसी उचित कारण के किराये के मकान में नहीं रहने पर बेदखली याचिका स्वीकार करते हुए किरायेदार को मकान खाली करने का आदेश दिया है।


संजौली निवासी याचिकाकर्ता दया चौहान ने हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम, 1987 की धारा 14 के तहत बेदखली याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि उन्होंने वर्ष 2009 में प्रतिवादी आज्ञाराम चौहान को दो कमरे, एक रसोईघर, एक बाथरूम और एक बालकनी वाला परिसर किराये पर दिया था। आरोप था कि किरायेदार ने बिना किसी उचित कारण के लगातार 12 महीने से अधिक समय तक परिसर में रहना बंद कर दिया था और वह अपने पैतृक गांव में रह रहा था। किरायेदार ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि वह शिमला और अपने गांव आते-जाते रहते हैं। हालांकि अदालत में पेश किए दस्तावेजों और गवाहों की गवाही से इस मामले में स्थिति स्पष्ट हुई। बिजली बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार सितंबर 2021 से सितंबर 2022 के दौरान परिसर में बिजली की खपत मात्र 12 यूनिट रही। इसे परिसर में नियमित रूप से किसी के नहीं रहने के पक्ष में साक्ष्य माना गया। इसके अलावा किरायेदार अपने और अपने बेटे के शिमला में रहने के संबंध में ठोस दस्तावेज पेश करने में असफल रहे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच करने के बाद अदालत ने पाया कि मकान मालिक की ओर से लगाए गए आरोप साबित होते हैं। किरायेदार ने बिना किसी वैध कारण के लगातार 12 महीने तक परिसर का उपयोग नहीं किया। इसके आधार पर अदालत ने बेदखली याचिका स्वीकार करते हुए किरायेदार को विवादित परिसर खाली करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें