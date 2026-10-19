{"_id":"6ad617a764b1c2fb910cdcf4","slug":"a-tenant-in-sanjauli-was-ordered-to-vacate-his-house-shimla-news-c-19-sml1002-806577-2026-10-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: संजौली में एक किरायेदार के

मकान खाली करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: संजौली में एक किरायेदार के मकान खाली करने का आदेश

शिमला ब्यूरो

Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

