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Shimla News: बालूगंज क्राॅसिंग में बनेगा चौक, वाहनों की आवाजाही होगी आसान

Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:59 PM IST
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A roundabout will be constructed at Baluganj Crossing, easing vehicular movement.
लोक निर्माण विभाग ने शुरू किया कार्य, ट्रैफिक संचालन के लिए होगी चौक की व्यवस्था
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चौक से घूमकर मंडी और शिमला की ओर आएंगे वाहन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी शिमला के बालूगंज क्रॉसिंग में खोली गई मुख्य सड़क के बाद अब यहां एक चौक का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लोक निर्माण विभाग ने शुरू कर दिया है। चौक बनने के बाद मंडी और शिमला की ओर घूमकर आएंगे। इससे की समस्या भी खत्म होगी।

इससे वाहन चालकों को बालूगंज की ओर मुड़ने और बालूगंज की ओर से आने पर सोलन की ओर जाने के लिए गाड़ी मोड़ने में पैदा होने वाली असमंजस की स्थिति को समाप्त होगी। बालूगंज क्रॉसिंग में वर्ष 2024 में अगस्त माह में बालूगंज-विधानसभा सड़क से पहाड़ी खिसकने के कारण भारी भूस्खलन हुआ था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने करोड़ों रुपये की लागत से इस पहाड़ी को स्थिर बनाने का कार्य पूरा कर बालूगंज की ओर जाने वाली सड़क को जोड़ने के लिए दो अलग-अलग सड़कें बनाई हैं। इस भूस्खलन के बाद यह चौक खुला हो गया है, जिससे शिमला से सोलन और चंडीगढ़ की ओर वाहन आराम से गुजरते हैं। वहीं बालूगंज, समरहिल और मंडी की ओर जाने वाली सड़क भी बनाई गई है।
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सड़क बनने के बाद वाहन चालकों को बालूगंज की ओर जाने के लिए वाहन मोड़ने में जो दिक्कतें पेश आती थीं वह इस चौक के बन जाने पर समाप्त हो जाएगी। ट्रैफिक डायवर्ट करने और यू-टर्न लेने के लिए चौक पर जिस तरह से ट्रैफिक संचालित किया जाता है, उसी तर्ज पर यहां भी ट्रैफिक संचालन शुरू होगा। सुबह के समय बालूगंज क्रॉसिंग से लेकर रोज लगने वाले जाम को सुव्यवस्थित करने में यहां ड्यूटी पर तैनात रहने वाले जवानों को भी इससे सुविधा होगी। लोक निर्माण विभाग के डिवीजन-3 के अधिशासी अभियंता प्रवीण वर्मा ने कहा कि बालूगंज क्रॉसिंग में एक चौक का निर्माण किया जा रहा है। इससे चौक अच्छा दिखेगा और यहां ट्रैफिक को बेहतर ढंग से संचालित करना आसान होगा। वाहन चालक यहां से यू-टर्न भी ले सकेंगे।
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एमएलए क्रॉसिंग से फ्लाईओवर का होगी निर्माण
शहर के ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए एचपीआरआरडीसी एक फ्लाईओवर का निर्माण भी करवा रहा है। इस फ्लाईओवर को एमएलए क्रॉसिंग में बनी वर्षाशालिका से बनाया जाना है, जिसे सीधे बालूगंज क्रॉसिंग से आगे सड़क के मोड़ पर मिलाया जाना है। इससे इस चौक की अहमियत भी कम हो जाएगी। डबल लेन इस फ्लाईओवर के बन जाने पर बालूगंज की ओर जाने और वहां से आने वाले वाहन सीधे इस चौक को क्रॉस किए बिना मुख्य सड़क पर आ-जा सकेंगे। करोड़ों रुपये के इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पर इस चौक की अहमियत कम हो जाएगी।
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