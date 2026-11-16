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Shimla News: बंदर ने बुजुर्ग का चश्मा छीना और फिर चबाकर फेंक दिया

Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 PM IST
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A monkey snatched the elderly man's glasses, then chewed them up and threw them away.
शिमला। राजधानी में उपायुक्त कार्यालय के पास एक बंदर ने बुजुर्ग व्यक्ति का चश्मा छीनकर तोड़ दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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यह घटना सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हुई। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग व्यक्ति पैदल जा रहे थे। इस दौरान अचानक एक बंदर उन पर झपटा और उनका चश्मा छीनकर भाग गया। बुजुर्ग ने चश्मा बचाने की कोशिश की लेकिन बंदर तेजी से वहां से निकल गया। आसपास मौजूद लोगों ने भी चश्मा छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन बंदर पानी की टंकियों के ऊपर लगी जालियों पर चढ़ गया। वहां बैठकर उसने चश्मे को दांतों से चबाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसे तोड़ दिया। काफी देर तक लोग नीचे खड़े होकर बंदर को देखते रहे लेकिन उसने चश्मा वापस नहीं किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बंदर को चश्मा चबाते हुए देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि शहर में बंदरों की समस्या लगातार बढ़ रही है। इससे पहले भी बंदरों के लोगों से खाने-पीने का सामान, चश्मा और मोबाइल छीनने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लोगों ने प्रशासन से बंदरों की समस्या से निजात दिलाने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। संवाद
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