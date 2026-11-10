Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   A children's essay competition will be held at the Lavi Fair

Shimla News: लवी मेले में होगी बुशहर बाल निबंध प्रतियोगिता, विजेता को मिलेंगे 31 हजार

Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
A children's essay competition will be held at the Lavi Fair
12 को रामपुर के मिनी सचिवालय के कान्र्फेंस हॉल में 10 बजे से शुरू होगी प्रतियोगिता
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अंतरराष्ट्रीय लवी मेले के तहत इस वर्ष रामपुर उपमंडल के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में बुशहर बाल निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में छठी से जमा दो कक्षा तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को लवी मेले के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व से परिचित करवाना है। प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित होगी। पहले चरण में प्रत्येक सरकारी और निजी स्कूल अपने स्तर पर प्रतियोगिता करवाएगा। स्कूल स्तर की प्रतियोगिता की थीम ''लवी मेले का इतिहास एवं महत्व'' रहेगी। इसमें विद्यार्थियों को 500 शब्दों में निबंध लिखना होगा। प्रत्येक स्कूल से सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले एक विद्यार्थी का चयन उपमंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। दूसरे चरण में चयनित विद्यार्थी उपमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता रामपुर के मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 12 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से आयोजित की जाएगी। इसके लिए निर्णायक मंडल का गठन एसडीएम रामपुर अमरेंद्र सिंह की ओर से किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 31 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 21 हजार रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 11 हजार रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पांच सांत्वना पुरस्कार और ट्रॉफियां भी दी जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें