भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए पुलिस विभाग बुधवार को भी तैयारियों में जुटा रहा। अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए शारीरिक परीक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने ई-कॉल लेटर में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर पहुंचें, ताकि परीक्षण के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।