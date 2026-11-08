हिमाचल: लाहौल में चरवाहों की मदद से खोजीं 25 औषधीय वनस्पतियां, पहली बार हुआ पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण
हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में शोधकर्ताओं ने स्थानीय चरवाहों और बुजुर्गों की मदद से 25 औषधीय वनस्पतियों का दस्तावेजीकरण किया है। सर्वेक्षण में 16 वनस्पति परिवारों की प्रजातियों के स्थानीय नाम, प्राकृतिक आवास और पारंपरिक उपयोगों का अध्ययन किया गया। शोध का उद्देश्य पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान को लुप्त होने से बचाना है।
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पौधों की तस्वीरें लेने के साथ उनके प्राकृतिक आवास और भौगोलिक स्थिति का भी रिकॉर्ड तैयार किया गया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, कुठ की जड़ का उपयोग पेट दर्द, खांसी और जुकाम में किया जाता है। मनु की जड़ खांसी और सांस संबंधी परेशानियों, जबकि छोरा की जड़ पाचन संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल होती है। कई वनस्पतियां स्थानीय खानपान का भी हिस्सा हैं। अरचा के तने और पत्तियों का उपयोग भोजन में, चरमा के पके फलों का रस गर्म पेय के रूप में और चुकरी की पत्तियों का साग बनाने में किया जाता है। शोधकर्ताओं ने वनस्पतियों में मौजूद प्रमुख रासायनिक तत्वों और उन पर प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनों की भी समीक्षा की है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में उल्लेख के आधार पर इन्हें उक्त, अनुक्त और ईषदुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।