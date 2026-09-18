{"_id":"6aad37673c9e9391e809053d","slug":"10-grams-of-chitta-synthetic-drug-seized-from-a-young-man-on-a-bus-arrested-shimla-news-c-19-sml1002-788490-2026-09-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shimla News: बस में सवार एक युवक से 10

ग्राम चिट्टा बरामद, गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Shimla News: बस में सवार एक युवक से 10 ग्राम चिट्टा बरामद, गिरफ्तार

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 18 Sep 2026 11:59 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 11:59 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

