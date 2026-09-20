'युद्ध अभ्यास 2026' : भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने दिखाया एम777 होवित्जर तोप का दम

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भारत और अमेरिका के बीच यह संयुक्त सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय श्रृंखला का 22वां संस्करण है। दो सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास 15 सितंबर को शुरू हुआ था। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ किया जा रहा है।इस द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में दोनों देशों की ओर से लगभग 600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य मकसद पहाड़ी और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में एकीकृत युद्ध समूहों के उपयोग के लिए दोनों सेनाओं की संयुक्त क्षमता को अधिक मजबूत बनाना है। इसमें पैदल सेना की मुख्य भूमिका वाले सैन्य अभियानों पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। इसका लक्ष्य रणनीतिक तालमेल को सुदृढ़ करना, अभियानों से जुड़ी सर्वोत्तम तकनीकों का आदान-प्रदान करना और साझा योजना बनाने तथा उसे धरातल पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है।लाइव फायरिंग का यह प्रदर्शन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एम777 तोप की तैनाती से संबंधित विशेष व्याख्यान और प्रदर्शन के बाद आयोजित किया गया। सत्र के दौरान तोपखाना प्रणाली के तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। परिचर्चा में सैन्य दल की मुख्य जिम्मेदारियों, गन की सही तैनाती, स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए तालमेल, विरोधी की ओर से होने वाली जवाबी गोलाबारी के दौरान गन को तुरंत दूसरी पोजीशन पर ले जाने और गोला दागकर तुरंत स्थान बदलने की विशिष्ट ड्रिल शामिल थीं।इस दौरान अमेरिकी सैन्य दल ने अल्ट्रा लाइट होवित्जर बैटरी के भारतीय जवानों के साथ गहन बातचीत की। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के मैदान में उत्पन्न होने वाली विभिन्न स्थितियों के दौरान तोप संचालन के व्यावहारिक अनुभव को एक-दूसरे के साथ साझा करना था।एम777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर अमेरिकी सेना के लिए निर्मित 155 मिलीमीटर और 39-कैलिबर वाली अत्यंत हल्की तोप है। अपनी विशेष डिजाइन और कम वजन के कारण इसे सैन्य विमानों तथा भारी हेलीकॉप्टरों के माध्यम से किसी भी कठिन क्षेत्र में आसानी से ले जाया जा सकता है। यह विशेषता दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में तोपखाना इकाइयों को अधिक गतिशीलता और लचीलापन प्रदान करती है।-भारतीय सेना अपने 155 मिलीमीटर तोपखाने के बेड़े के मुख्य घटक के रूप में एम777 का उपयोग करती है। यह प्रणाली ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।-बिना सहायता वाले गोला-बारूद के साथ इसकी अधिकतम रेंज लगभग 24 किलोमीटर है, जो सहायता प्राप्त गोला-बारूद के साथ लगभग 30 किलोमीटर तक बढ़ जाती है।-एम982 एक्सकैलिबर प्रिसिजन-गाइडेड गोला-बारूद से लैस होने पर एम777ए2 मॉडल 40 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना साध सकता है।