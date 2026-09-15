उदयपुर: मेवाड़ की राजमाता को दी गई अंतिम विदाई, शाही गारद के साथ महासतियाजी में हुआ विजयाराज का अंतिम संस्कार

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार की राजमाता विजयाराज कुमारी मेवाड़ का लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही देश-विदेश में मौजूद उनके शुभचिंतकों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और राजनीतिक हस्तियों ने शोक संवेदना व्यक्त की। राजमाता अपने मिलनसार व्यक्तित्व, परोपकारी कार्यों और शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद की जाती रहेंगी।

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