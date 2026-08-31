फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   An AVVNL Junior Engineer (JEN) was arrested red-handed in Udaipur while accepting a bribe of ₹10,000

एसीबी का एक्शन: उदयपुर में एवीवीएनएल का जेईएन रिश्वत लेते गिरफ्तार, बिजली कनेक्शन के लिए मांगे थे 15 हजार

Mon, 31 Aug 2026 08:49 PM IST
उदयपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उदयपुर Published by: उदयपुर ब्यूरो Updated Mon, 31 Aug 2026 08:49 PM IST
सार

उदयपुर में एसीबी ने एवीवीएनएल के जेईएन सागर मीणा को घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए मांगी गई रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया। आरोपी 5 हजार रुपए पहले ले चुका था और सोमवार को कार्यालय में शेष 10 हजार रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

विज्ञापन
An AVVNL Junior Engineer (JEN) was arrested red-handed in Udaipur while accepting a bribe of ₹10,000
एसीबी ने किया ट्रैप - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की उदयपुर इकाई ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) के एक जूनियर इंजीनियर (जेईएन) को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सागर मीणा के रूप में हुई है, जो एवीवीएनएल कार्यालय देबारी, उदयपुर में तैनात है। आरोपी ने निर्माणाधीन मकान पर घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी।

विज्ञापन

एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने एसीबी उदयपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, परिवादी ने गांव खाम की मादड़ी स्थित अपने निर्माणाधीन मकान पर घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद 18 अगस्त 2026 को जेईएन सागर मीणा और लाइनमैन प्रेमजी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए डीपी और पोल लगाए जाने की आवश्यकता बताई।

विज्ञापन


सरकारी राशि के अलावा मांगे 35 हजार रुपए
परिवादी के अनुसार, जेईएन सागर मीणा ने सरकारी डिमांड राशि के अलावा 35 हजार रुपए खर्चा-पानी के नाम पर मांगे थे। बाद में परिवादी और उसके मित्र ने जेईएन से बातचीत की तो रिश्वत की रकम घटाकर 15 हजार रुपए कर दी गई। आरोप है कि जेईएन ने कहा था कि रिश्वत की रकम दिए बिना घरेलू बिजली कनेक्शन की फाइल आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद परिवादी ने मामले की शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। सत्यापन के दौरान आरोपी जेईएन परिवादी से 5 हजार रुपए रिश्वत के रूप में ले चुका था। शेष 10 हजार रुपए बाद में देने का तय हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं: जिस सेंटर पर NEET PG की परीक्षा रद्द हुई, उसी सेंटर पर AIIMS CRE-5 के एग्जाम को लेकर बवाल; वजह क्या?

कार्यालय में रिश्वत लेते ही दबोचा
मामले में एसीबी उपमहानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार के निर्देशन में ट्रैप कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक रामसुमेर मीणा के नेतृत्व में टीम ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी जेईएन सागर मीणा को उसके कार्यालय में परिवादी से शेष 10 हजार रुपए नकद रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के पर्यवेक्षण में आरोपी के उदयपुर और बांसवाड़ा स्थित आवासीय मकान एवं फ्लैट की तलाशी ली जा रही है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed