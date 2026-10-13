उदयपुर: दो करोड़ की रिश्वत मामले में नया मोड़, एसओजी के एएसपी और दलाल ने आवाज का नमूना देने से किया इनकार

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एसीबी के पास रिश्वत की सौदेबाजी से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इस रिकॉर्डिंग में दर्ज आवाज का मिलान दोनों आरोपियों की आवाज से कराया जाना था, ताकि कानूनी रूप से अदालत में यह साबित हो सके कि रिकॉर्डिंग में उनकी ही आवाज है। इस मामले में परिवादी निरंजन मोगरा का आवाज का नमूना पहले ही लिया जा चुका है।एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करने के दौरान फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौजूद रहे। हालांकि, एएसपी और दलाल दोनों ने ही आवाज का नमूना देने से मना कर दिया।दूसरी तरफ, इस रिश्वत कांड के उजागर होने के बाद से एसओजी कार्यालय का रीडर जसवंत सिंह राव पिछले 18 दिन से लगातार फरार चल रहा है। उदयपुर पुलिस और एसीबी की टीमें आरोपी रीडर को पकड़ने में अब तक नाकाम रही हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने जसवंत सिंह राव के घर समेत अन्य संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि रीडर की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई अन्य महत्वपूर्ण खुलासे होने की पूरी संभावना है।मामले के अनुसार एसीबी ने 27 अक्तूबर 2026 को दलाल सज्जन सिंह को एएसपी मुकेश कुमार सोनी के लिए दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। इसके बाद एसीबी की टीम ने एएसपी सोनी को बालोतरा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत उदयपुर के चर्चित 272 प्लॉट घोटाले के मामले में एफआर लगाने और जब्त किया गया सामान छोड़ने के बदले में मांगी गई थी। इस रिश्वत की पूरी डील फतेहसागर झील के किनारे स्थित रानी रोड पर हुई थी।रिश्वत का सौदा तय करने के लिए दलाल सज्जन सिंह परिवादी निरंजन मोगरा को अपनी कार में बैठाकर रानी रोड पर ले गया था। वहां एएसपी मुकेश सोनी अपने एक मित्र की निजी कार में पहुंचे थे। परिवादी ने आरोप लगाया था कि एएसपी सोनी ने बातचीत के दौरान अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दो करोड़ लिखकर रिश्वत की मांग की थी। फिलहाल पुलिस और एसीबी की टीम फरार रीडर की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।