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राजस्थान के जालोर जिले में पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला देखने को मिला। जिले की 14 पंचायत समितियों में से 12 पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि दो पंचायत समितियों में भाजपा के प्रत्याशी प्रधान बने। जालोर पंचायत समिति में बहुमत के बावजूद कांग्रेस को हार मिली। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने जश्न मनाया।



जालोर में बहुमत के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी हारीं

जालोर पंचायत समिति में कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद भाजपा की दुर्गा कंवर ने प्रधान पद का चुनाव जीत लिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कंवर को हराया। चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की चर्चा भी सामने आई। हालांकि, क्रॉस वोटिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस परिणाम के बाद जालोर पंचायत समिति में कांग्रेस को बहुमत के बावजूद सत्ता नहीं मिल सकी।



सांचौर में सांवलाराम देवासी बने प्रधान

सांचौर पंचायत समिति में भाजपा के सांवलाराम देवासी ने प्रधान पद पर जीत दर्ज की। इस तरह जिले की 14 पंचायत समितियों में भाजपा को जालोर और सांचौर में सफलता मिली, जबकि शेष 12 पंचायत समितियों में कांग्रेस के प्रत्याशी विजयी रहे।



भीनमाल में पद्मिनी कंवर ने दर्ज की जीत

भीनमाल पंचायत समिति में कांग्रेस की पद्मिनी कंवर ने भाजपा की लीला कंवर को हराकर प्रधान पद हासिल किया। रानीवाड़ा में लीला देवी चौधरी ने 9 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। आहोर पंचायत समिति में पोनी देवी प्रधान निर्वाचित हुईं। वहीं उम्मेदाबाद में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की।



भाद्राजून, सरनाऊ और बागोड़ा में भी कांग्रेस को जीत

भाद्राजून पंचायत समिति में कांग्रेस की मोगली देवी प्रधान निर्वाचित हुईं। सरनाऊ में जीतू राणा और बागोड़ा में पालू देवी ने जीत दर्ज की। इन परिणामों के साथ जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव की तस्वीर सामने आ गई। विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने जीत के बाद खुशी जाहिर की।



जालोर की पंचायत समितियों में पार्टीवार परिणाम

जिले की कुल 14 पंचायत समितियों में कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 2 प्रधान पदों पर जीत दर्ज की। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रमुख विजयी प्रत्याशियों में जालोर से भाजपा की दुर्गा कंवर, सांचौर से भाजपा के सांवलाराम देवासी, भीनमाल से कांग्रेस की पद्मिनी कंवर, रानीवाड़ा से लीला देवी चौधरी, आहोर से पोनी देवी, भाद्राजून से मोगली देवी, सरनाऊ से जीतू राणा और बागोड़ा से पालू देवी शामिल हैं।

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