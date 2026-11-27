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हादसा सलूंबर रोड पर लवकुश पेट्रोल पंप के पास रात करीब 9 बजे हुआ। धरियावद थानाधिकारी हजारीलाल के अनुसार, तीनों युवक केसरियावद गांव से किसी पारिवारिक काम से धरियावद जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे से जा टकराई। टक्कर के बाद तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे में केसरियावद के खजूर फला निवासी 30 वर्षीय कचरू मीणा पुत्र धूलिया मीणा और 23 वर्षीय केशूलाल पुत्र नागजी मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 19 वर्षीय भेरूलाल पुत्र नया मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।केसरियावद के सरपंच उदयलाल ने बताया कि तीनों युवक गांव से धरियावद जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद धरियावद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। तीनों युवक मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। कचरू मीणा और केशूलाल विवाहित थे, जबकि भेरूलाल की शादी नहीं हुई थी।इस हादसे ने एक परिवार को ऐसा गम दिया है, जिसकी भरपाई मुश्किल है। कचरू मीणा अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। एक ही गांव के तीन चचेरे भाइयों की मौत की खबर मिलते ही केसरियावद में मातम छा गया। परिवारों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है।