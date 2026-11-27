राजस्थान में पंचायत समिति प्रधान के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ी बढ़त हासिल की है। प्रदेश की 419 पंचायत समितियों में से कांग्रेस ने 255 में प्रधान बनाकर अपना दबदबा कायम किया। भाजपा को 105 पंचायत समितियों में ही सफलता मिली। इस तरह कांग्रेस ने भाजपा से 150 ज्यादा प्रधान बनाए। प्रदेश में बहुमत के लिए 210 पंचायत समितियों की जरूरत थी, जबकि कांग्रेस ने इससे 45 ज्यादा समितियों में जीत दर्ज की।

इन चुनावों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने 24 पंचायत समितियों में प्रधान बनाए, जबकि निर्दलीयों के खाते में 19 समितियां गईं। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने 14 और सीपीआई (एम) ने दो पंचायत समितियों में प्रधान बनाए। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एनपीपी अपना खाता नहीं खोल सकीं।

विज्ञापन

जिलावार नतीजों में कांग्रेस का प्रदर्शन भाजपा से काफी बेहतर रहा। 37 जिलों में कांग्रेस 25 जिलों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा को कुछ चुनिंदा जिलों में ही बढ़त मिली। वहीं RLP ने नागौर में अपनी ताकत दिखाई, जबकि BAP ने आदिवासी क्षेत्रों में प्रभाव कायम रखा।

विज्ञापन

विज्ञापन

कांग्रेस ने 29 जिलों में बनाई बढ़त, सीकर में सबसे बड़ी जीत

कांग्रेस के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन सीकर में रहा। यहां 16 पंचायत समितियों में से 15 पर कांग्रेस ने प्रधान बनाए, जबकि भाजपा का खाता भी नहीं खुला। जालौर और झुंझुनूं में कांग्रेस ने 14 में से 12-12 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की। दौसा में 14 में से 11 और जैसलमेर में 10 में से नौ पंचायत समितियां कांग्रेस के खाते में गईं।

फलोदी में भी कांग्रेस ने नौ में से आठ प्रधान बनाए। टोंक में सात, सवाई माधोपुर में सात, सिरोही में सात, बीकानेर में 10 और भीलवाड़ा में 10 पंचायत समितियों में कांग्रेस को सफलता मिली।

जयपुर जिले में भी कांग्रेस का दबदबा रहा। यहां 22 पंचायत समितियों में से कांग्रेस ने 16 में प्रधान बनाए। भाजपा को चार और RLP को दो पंचायत समितियों में सफलता मिली। इस तरह राजधानी के ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा से 12 पंचायत समितियां आगे रही।

भाजपा को इन जिलों में नहीं मिली एक भी पंचायत समिति

भाजपा के लिए सबसे चिंताजनक बात यह रही कि कई जिलों में पार्टी एक भी प्रधान नहीं बना सकी। सीकर में 16, बूंदी में आठ, हनुमानगढ़ में 10, फलोदी में नौ, सवाई माधोपुर में आठ और नागौर में 12 पंचायत समितियों में भाजपा का खाता नहीं खुला।

इनके अलावा भाजपा को दो से कम पंचायत समितियां मिलने वाले जिलों में डीडवाना-कुचामन में एक, जैसलमेर में एक, जोधपुर में एक, राजसमंद में एक, सिरोही में एक और टोंक में एक पंचायत समिति शामिल है। जालौर और झुंझुनूं में भाजपा को दो-दो प्रधान मिले।

भाजपा के लिए सबसे बेहतर प्रदर्शन उदयपुर में रहा। यहां 20 पंचायत समितियों में से 11 पर भाजपा ने प्रधान बनाए। डीग में पार्टी ने सभी पांच पंचायत समितियों में जीत दर्ज कर क्लीन स्वीप किया। भरतपुर में सात में से पांच और पाली में नौ में से छह पंचायत समितियां भाजपा के खाते में गईं।

अजमेर और बालोतरा में भी भाजपा ने छह-छह प्रधान बनाए। चूरू में सात और डूंगरपुर में पांच पंचायत समितियों में भाजपा को सफलता मिली।

नागौर में RLP का दबदबा, बाड़मेर और जोधपुर में भी पांच-पांच प्रधान

हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कुल 24 पंचायत समितियों में प्रधान बनाए। इनमें सबसे ज्यादा आठ प्रधान नागौर जिले में बने। यहां कुल 12 पंचायत समितियों में से RLP ने आठ पर कब्जा जमाया, जबकि कांग्रेस को चार मिलीं। भाजपा का खाता नहीं खुला।

बाड़मेर और जोधपुर में RLP ने पांच-पांच पंचायत समितियों में प्रधान बनाए। डीडवाना-कुचामन में तीन, जयपुर में दो और बालोतरा में एक पंचायत समिति में पार्टी को सफलता मिली।

मारवाड़ में पंचायत समिति सदस्य चुनाव के दौरान भाजपा को पीछे छोड़ने वाली RLP ने प्रधान चुनाव में भी अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखाई, लेकिन उसका प्रभाव मुख्य रूप से नागौर, बाड़मेर और जोधपुर के आसपास ही केंद्रित रहा।

आदिवासी बेल्ट में BAP का प्रभाव, 14 प्रधान बनाए

भारत आदिवासी पार्टी ने प्रदेश में 14 पंचायत समितियों में प्रधान बनाए। पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन बांसवाड़ा में रहा, जहां 16 में से पांच पंचायत समितियों में उसके प्रधान बने। डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर में तीन-तीन पंचायत समितियों में BAP को सफलता मिली।

प्रतापगढ़ में भाजपा और BAP तीन-तीन सीटों पर बराबर रहे, जबकि सलूंबर में BAP तीन सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी की राजनीतिक पकड़ का पता चलता है।

निर्दलीयों ने भी 19 पंचायत समितियों में प्रधान बनाए। बाड़मेर और बूंदी में तीन-तीन, बीकानेर और डूंगरपुर में दो-दो पंचायत समितियों में निर्दलीय सफल रहे। हनुमानगढ़ में सीपीआई (एम) ने दो पंचायत समितियों में प्रधान बनाए।

कई जगह बहुमत के गणित से अलग रहे नतीजे

प्रधान चुनाव में कई जगह राजनीतिक समीकरणों ने नतीजों को प्रभावित किया। पंचायत समिति सदस्य चुनाव में मिली सीटों के आधार पर ही प्रधान का चुनाव तय नहीं हुआ। क्रॉस वोटिंग, निर्दलीय सदस्यों का समर्थन और स्थानीय नेताओं की रणनीति ने कई जगह परिणाम बदल दिए।

खैरथल-तिजारा में कांग्रेस और भाजपा तीन-तीन पंचायत समितियों में बराबर रहीं। वहीं नागौर में RLP ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया। जयपुर में कांग्रेस ने 22 में से 16 प्रधान बनाकर स्पष्ट बढ़त हासिल की।

कुल मिलाकर पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेशभर में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है। भाजपा को 105 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। वहीं RLP और BAP ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में मौजूदगी दर्ज कराई।