राजस्थान: भारत-पाक बॉर्डर पर ड्रोन से गिराई हथियार व आरडीएक्स की खेप, कारतूस बरामद; पंजाब के दो युवक पकड़े गए

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन से हथियार और विस्फोटक गिराए जाने का मामला सामने आया है। रावला क्षेत्र के 12 केएनडी गांव में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरडीएक्स, दो पिस्टल और करीब 650 कारतूस समेत अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। मामले में पंजाब के दो युवकों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों कथित तौर पर ड्रोन से गिराए गए पैकेट उठाने पहुंचे थे।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार देर रात मिली खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त टीमों ने कार्रवाई की। शुरुआती आशंका थी कि ड्रोन से मादक पदार्थों की खेप गिराई गई है, लेकिन तलाशी के दौरान हथियार और संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली। बरामद सामग्री की सटीक प्रकृति और मात्रा की पुष्टि के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

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ड्रोन ने तीन बार में गिराए पैकेट

एएनटीएफ के महानिरीक्षक विकास कुमार ने अमर उजाला को बताया कि ड्रोन ने तीन बार उड़ान भरकर तीन हिस्सों में खेप गिराई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर पैकेट उठाते समय दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। उनके अनुसार, दोनों युवक करीब एक महीने से ऑपरेशन 'सीमादंतक' के तहत निगरानी में थे।

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बरामद सामग्री में आरडीएक्स और दो पिस्टल के अलावा चार मैगजीन, करीब 650 कारतूस, बैटरी के चार जोड़े और दो रिमोट कंट्रोल भी शामिल बताए गए हैं। हालांकि, विस्फोटक सामग्री की वास्तविक प्रकृति और बरामद सामान की विस्तृत जांच अभी बाकी है।

बड़े नेटवर्क की कड़ी तलाश रहीं एजेंसियां

मामले की जांच में श्रीगंगानगर, बीकानेर और जयपुर की टीमें जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि खेप सीमा पार से किसने भेजी, इसे किसे पहुंचाया जाना था और इसके पीछे क्या मंशा थी। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए युवक कथित नेटवर्क की अहम कड़ी हो सकते हैं।

जब्त सामग्री की जांच के लिए जयपुर से विशेषज्ञ टीम बुलाई गई है। वहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, संभावित खतरे का आकलन करने के लिए बीकानेर से बम निरोधक दस्ते को भी भेजा जा रहा है। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान जारी है।