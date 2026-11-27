राजस्थान के उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों में शुक्रवार को प्रधान पद के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच अलग-अलग क्षेत्रों में मुकाबला देखने को मिला। भाजपा ने मावली, खेरवाड़ा, बड़गांव, सुलाव, कोटड़ा और भींडर सहित 11 पंचायत समितियों में जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 8 समितियों में प्रधान पद हासिल किया, जबकि झाड़ोल में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रही। वल्लभनगर में भाजपा की पूनम मेनारिया पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थीं।



भाजपा ने 11 और कांग्रेस ने 8 पंचायत समितियों में बनाया प्रधान

उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों के परिणामों में भाजपा के 11, कांग्रेस के 8 और एक निर्दलीय प्रत्याशी प्रधान निर्वाचित हुआ। भाजपा ने वल्लभनगर, सुलाव, मावली, खेरवाड़ा, बड़गांव, कोटड़ा, भींडर, गिर्वा, गोगुंदा, नाई और देवला में जीत दर्ज की। वहीं कांग्रेस ने ओगणा, सायरा, कुराबड़, ऋषभदेव, कल्याणपुर, नयागांव, फलासिया और घासा में प्रधान पद हासिल किया। झाड़ोल में निर्दलीय प्रत्याशी रेखा देवी निर्वाचित हुईं।



सुलाव में रणमल को मिले 13 वोट

सुलाव पंचायत समिति में भाजपा के रणमल ने जीत दर्ज की। उन्हें 13 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गौतम प्रकाश बुम्बरिया को 2 वोट मिले। मावली में भाजपा की पूरण कुंवर ने निर्दलीय प्रत्याशी सोनिया को हराया। खेरवाड़ा में भाजपा के अनिल डोडा ने कांग्रेस के सुंदरलाल को शिकस्त दी। बड़गांव में भाजपा के अशोक शर्मा ने कांग्रेस की पिंकी श्रीमाली को हराया, जबकि कोटड़ा में भाजपा के नाथा ने कांग्रेस की राइशा को पराजित किया।



भींडर में भाजपा की राजकुमारी जैन जीतीं

भींडर पंचायत समिति में भाजपा की राजकुमारी जैन ने कांग्रेस की प्रीतम कुंवर को हराकर प्रधान पद पर जीत दर्ज की। यहां कुल 19 सदस्यों में कांग्रेस के 10, भाजपा के 4 और अन्य दलों व निर्दलीय के 5 सदस्य थे। इसके बावजूद कांग्रेस को जीत नहीं मिली।



चुनाव के दौरान राजनीतिक विवाद भी सामने आया। वल्लभनगर की पूर्व कांग्रेस विधायक प्रीति शक्तावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रधान प्रत्याशी दिव्या तंवर और उनके पति रणजीत सिंह लापता हैं। उन्होंने आशंका जताई कि दोनों को निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी और वल्लभनगर विधायक दलीचंद डांगी के कब्जे में रखा गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भी नोकझोंक हुई। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं।



पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया सायरा से जीते

सायरा पंचायत समिति के प्रधान पद पर पूर्व मंत्री डॉ. मांगीलाल गरासिया ने जीत दर्ज की। उन्होंने सवाराम को हराया। ओगणा पंचायत समिति में कांग्रेस की मधु देवी ने जीत हासिल की। कुराबड़ में कांग्रेस के माधुलाल मीणा प्रधान निर्वाचित हुए। ऋषभदेव में कांग्रेस की शारदा देवी ने भाजपा की मनीषा कुमारी को शिकस्त दी। घासा में कांग्रेस के ललित खटीक ने भाजपा की सुंदरबाई को हराया।



वल्लभनगर में पूनम मेनारिया निर्विरोध निर्वाचित

वल्लभनगर पंचायत समिति में भाजपा प्रत्याशी पूनम मेनारिया निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुईं। यहां कांग्रेस के पास केवल एक सदस्य होने और प्रस्तावक नहीं मिलने के कारण पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद पूनम मेनारिया का निर्विरोध निर्वाचन हुआ।



देवला, गिर्वा और गोगुंदा में भी भाजपा की जीत

देवला पंचायत समिति में भाजपा की इंद्रा देवी ने कांग्रेस की शिल्पा गरासिया को हराया। गिर्वा में भाजपा के रमेश चंद्र मीणा ने जीत दर्ज की, जबकि गोगुंदा में भाजपा के पदमाराम भील प्रधान निर्वाचित हुए। नाई पंचायत समिति में भाजपा की अटली बाई ने जीत हासिल की।

झाड़ोल पंचायत समिति में निर्दलीय प्रत्याशी रेखा देवी ने कांग्रेस की राधा देवी को हराकर प्रधान पद पर कब्जा किया। इस तरह जिले की 20 पंचायत समितियों में एक जगह निर्दलीय प्रत्याशी भी प्रधान बनने में सफल रही।