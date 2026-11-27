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यह मामला बृजनगर पंचायत समिति का है। यहां वार्ड संख्या 14 से वाती गुर्जर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पंचायत समिति सदस्य चुनी गई थीं। प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद वह दोनों दलों के टिकट लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचीं। उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुल तीन आवेदन प्रस्तुत किए।नामांकन के दौरान एक ही प्रत्याशी के पास दोनों प्रमुख दलों के टिकट होने से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। अलग-अलग मौकों पर उन्होंने तीनों श्रेणियों में नामांकन दाखिल किए। इस घटनाक्रम में पूर्व विधायक वाजिब अली की मौजूदगी में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने और भाजपा नेताओं के साथ भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरने की भी चर्चा रही।नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद वाती गुर्जर को भाजपा प्रत्याशी के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। उनके निर्वाचन की घोषणा कमल के फूल के चुनाव चिह्न पर हुई। इस तरह वार्ड-14 से निर्दलीय सदस्य चुनी गईं वाती गुर्जर अब भाजपा के टिकट पर पंचायत समिति की प्रधान बनीं।एक ही प्रत्याशी के तीन नामांकन और दो प्रमुख दलों के टिकट होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि अलग-अलग नामांकनों में बाद में दाखिल किए गए आवेदन को मान्य मानने की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि, इस नियम और उसके आधिकारिक आधार की पुष्टि निर्वाचन अधिकारी के आदेश या संबंधित दिशा-निर्देश से की जानी चाहिए।बृजनगर पंचायत समिति का यह घटनाक्रम स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ही प्रत्याशी का कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के रूप में नामांकन करना और अंत में भाजपा के चुनाव चिह्न पर निर्विरोध प्रधान चुना जाना इस चुनाव की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गया है।