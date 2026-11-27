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टोंक पंचायत समिति में कुल 17 वार्ड हैं। इनमें कांग्रेस के 10, भाजपा के 4 और RLP के 3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस की सुनिता हंसराज फागणा को 14 वोट मिले। भाजपा प्रत्याशी को महज 2 वोट मिले, जबकि एक वोट निरस्त हुआ। इस तरह सुनिता फागणा प्रधान निर्वाचित हुईं। चुनाव में भाजपा की गुटबाजी का कांग्रेस प्रत्याशी को फायदा मिलने की चर्चा रही।पचेवर पंचायत समिति के 15 वार्डों में कांग्रेस के 10, भाजपा के 3 और RLP के 2 सदस्य हैं। यहां कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर देवी निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुईं। इस तरह कांग्रेस ने बिना मतदान के ही यहां प्रधान पद पर कब्जा जमा लिया।टोडारायसिंह पंचायत समिति में कांग्रेस के 11, भाजपा के 5 और RLP के 3 सदस्य हैं। प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस की रेणू चौधरी को 13 वोट मिले, जबकि भाजपा के गोपाल सिंह को 6 वोट मिले। रेणू चौधरी ने 7 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।मालपुरा पंचायत समिति के 15 वार्डों में भाजपा के 7, कांग्रेस के 6, RLP का एक और एक निर्दलीय सदस्य है। यहां कांग्रेस ने ललिता और भाजपा ने कानी देवी को प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस नेताओं की पुलिस से हल्की झड़प हुई। इसके बाद कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। फिलहाल इस पंचायत समिति का परिणाम घोषित नहीं हुआ है।पीपलू पंचायत समिति में कांग्रेस के 9, भाजपा के 7 और RLP का एक सदस्य है। इसके बावजूद प्रधान पद के चुनाव में भाजपा की रचनी देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी कौशल्या देवी को एक वोट से हरा दिया। कौशल्या देवी को 8 और रचनी देवी को 9 वोट मिले। इस नतीजे में कांग्रेस सदस्यों की क्रॉस वोटिंग अहम मानी जा रही है।निवाई पंचायत समिति के कुल 29 वार्डों में कांग्रेस के 19, भाजपा के 8 और निर्दलीय के 2 सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस के फूलचंद को 20 वोट मिले, जबकि भाजपा के देवराज गुर्जर को 7 वोट मिले। इस तरह फूलचंद ने जीत दर्ज की। यहां भी भाजपा के एक निर्वाचित सदस्य की क्रॉस वोटिंग की बात सामने आई।देवली पंचायत समिति के 25 वार्डों में कांग्रेस के 15, भाजपा के 6, RLP का एक, दो निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्य है। चुनाव में कांग्रेस के महादेव मीना को 18 वोट मिले, जबकि भाजपा के धर्मराज मीना को 6 वोट मिले। एक वोट नोटा में गया। महादेव मीना ने 12 वोट से प्रधान पद पर जीत दर्ज की।उनियारा पंचायत समिति में भाजपा के 6 और निर्दलीय के 3 सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रधान पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एकता को 14 और भाजपा के नंदकिशोर को 6 वोट मिले। कुल 20 वोट डाले गए। तीन निर्दलीय निर्वाचित सदस्यों ने मतदान नहीं किया। एकता ने 8 वोट से जीत दर्ज की।टोंक पंचायत समिति में निर्वाचन अधिकारी सीमा खेतान ने नवनिर्वाचित प्रधान सुनिता फागणा की जीत की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। सुनिता फागणा ने भी जीत के बाद कांग्रेस नेताओं और समर्थकों का आभार जताया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सऊद सईदी और कांग्रेस नेता हंसराज फागणा ने भी मीडिया से बातचीत कर आमजन का धन्यवाद किया।