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प्रहलाद गुंजल ने कहा कि वे केवल परिसीमन के बीच बढ़ाई जाने वाली सीटों का विरोध कर रहे हैं। संसद की 543 सीटों को बढ़ाकर 800 किया जा रहा है। इसी तरह 200 सीटों को बढ़ाकर 300 किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों को भी बढ़ाया जा रहा है। यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। राजनीति से जुड़े लोगों और करदाताओं को इसका विरोध करना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए यह सब किया जा रहा है। सरकार को लगता है कि महिला आरक्षित सीटें ही चुनाव जिता सकती हैं। आज देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। सरकारी स्कूलों की इमारतें सुरक्षित नहीं हैं। इमारतें गिरने से मासूम बच्चों की मौत हो रही है। सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकारें सिर्फ अपनी सीट बचाने में लगी हैं।प्रहलाद गुंजल ने कहा कि राजस्थान पर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज है जो सरकार को चुकाना है। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को मिलाकर कुल 350 लाख करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है। अकेले भारत सरकार पर सवा 200 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। देश की प्रत्येक जनता पर इसका बोझ डाला जाए तो प्रत्येक व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का कर्ज आता है। देश पर लाखों करोड़ों रुपये का कर्ज होना सबसे बड़ी चिंता है। इस स्थिति में परिसीमन बढ़ाना देश की जनता के साथ कुठाराघात और बड़ा पाप है।