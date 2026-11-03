श्रीगंगानगर: कारोबारियों को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी, व्हाट्सएप कॉल कर मांगे 5-5 करोड़

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शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने पिता के साथ कोतवाली रोड स्थित एक बुक स्टोर का संचालक है। 2 नवंबर की रात 9:13 से 9:27 बजे के बीच विदेशी नंबर से उसके व्हाट्सएप पर 6 बार कॉल आई, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। रात 9:29 बजे इसी नंबर से दोबारा वॉइस कॉल आई। शिकायतकर्ता ने रात करीब 11 बजे इसकी रिकॉर्डिंग सुनी।कॉल करने वाले ने कारोबारी को उसके व्यवसाय की जानकारी देते हुए नाथांवाली के पास पेट्रोल पंप और गांधी चौक स्थित दुकान का जिक्र किया। आरोपी ने कहा- वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई आरजू बिश्नोई बोल रहा है। उनके आदमियों की कारोबारी पर नजर है और आस-पास मौजूद हैं। अगर उसने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उसके (कारोबारी) के परिवार को जान से मार दिया जाएगा।सीओ सिटी आईपीएस नितिन चौधरी ने बताया कि शहर में व्यापारियों को धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी देने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वीपीएन आदि के उपयोग के कारण ऐसे नंबरों को ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। पुलिस धमकी देने वालों के स्थानीय नेटवर्क को डिटेन करने में जुटी है।चौधरी ने कहा कि अभी इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध होने की पुष्टि नहीं की जा सकती। कई बार लोग बड़े गैंगस्टर का नाम लेकर भी धमकियां देते हैं। पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। आमजन से अपील की कि ऐसी धमकी मिलने पर घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस को सूचना दें।28 जनवरी को श्रीविजयनगर थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मई 2026 में श्रीगंगानगर शहर के एक ज्वेलर को गैंग से जुड़े लोगों की ओर से धमकी देने और रेकी करने का मामला सामने आया था। मई में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने का मामला सामने आया था। 25 अक्टूबर को श्रीगंगानगर में जिला परिषद चुनाव लड़ रहे माकपा प्रत्याशी बेअंत सिंह उर्फ बिट्टू प्रधान को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई।