श्रीगंगानगर: 1.23 करोड़ का नकली घी पकड़ा, गोदाम पर छापा; तीन आरोपी गिरफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सदर थानाधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि एडिशनल एसपी दीपक शर्मा और आईपीएस नितिन चौधरी के सुपरविजन में पुलिस टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त दबिश दी। शहर के चौधरी कॉम्प्लेक्स स्थित अनन्या ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में नकली घी तैयार कर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। टीम ने मौके पर पहुंचकर गोदाम की तलाशी ली तो वहां 16,394 लीटर नकली घी मिला। अधिकारियों ने घी को जब्त कर लिया और गोदाम को सील कर दिया।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकली घी के साथ बिक्री से जुड़े 3 लाख 50 हजार रुपये नकद भी जब्त किए हैं। इसके अलावा मारुति वैन नंबर RJ31CC9138 को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस अब वाहन के इस्तेमाल और नकली घी की ढुलाई में इसकी भूमिका की जांच कर रही है।पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें राम तायल (26), निवासी वार्ड नंबर 52, बालाजी स्टेट, जवाहरनगर; मुकेश कुमार (42), निवासी राणा प्रताप कॉलोनी, जवाहरनगर और विकास कुमार (24), निवासी डूंगरसिंहपुरा शामिल हैं।पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि नकली घी कहां तैयार किया जा रहा था, इसकी सप्लाई किन-किन स्थानों पर की जाती थी और इस नेटवर्क में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं। जिले के दूसरे स्थानों पर भी दबिश देकर कार्रवाई की जा रही है।इस कार्रवाई में सदर थाना पुलिस, सीआईडी (सीबी) जयपुर की टीम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। पुलिस टीम का नेतृत्व उप निरीक्षक रामपाल ने किया। सीआईडी टीम में उप निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सहित अन्य जवान शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम में सीएमएचओ श्रीगंगानगर डॉ. अजय कुमार सिंघला सहित अधिकारी मौजूद रहे।