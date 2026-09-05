राजस्थान: सोनिया गांधी की किताब को लेकर गहलोत ने सरकार पर साधा निशाना, बोले- दबाव में पीछे हटा पेंग्विन

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शनिवार को मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रकाशक टालमटोल कर रहा था और बहाने बना रहा था। उन्होंने दावा किया कि पेंग्विन की वैश्विक मूल कंपनी अन्य बाजारों में पुस्तक प्रकाशित करने को तैयार है। गहलोत ने सवाल किया कि अगर पुस्तक वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं।गहलोत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्र सरकार के दबाव की बात सामने आने के बावजूद सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने इस चुप्पी को आरोपों की ‘मौन स्वीकृति’ बताया। हालांकि, पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया ने बाहरी दबाव के आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि बातचीत एक खास मुद्दे पर गतिरोध के कारण आगे नहीं बढ़ सकी।सोनिया गांधी का बचाव करते हुए गहलोत ने कहा कि वह कोई साधारण राजनीतिक नेता नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके 22 वर्षों के कार्यकाल, लोकसभा में विपक्ष की नेता के रूप में उनकी भूमिका और यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल का हवाला दिया।गहलोत ने यूपीए दौर की कई प्रमुख पहलों का श्रेय भी सोनिया गांधी को दिया। इनमें शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शामिल हैं।गहलोत ने सोनिया गांधी के निजी जीवन और नेहरू-गांधी परिवार से उनके जुड़ाव पर भी बात की। इंदिरा गांधी की हत्या और बाद में राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाने से पहले सोनिया गांधी को कई व्यक्तिगत नुकसान झेलने पड़े थे।सोनिया गांधी के विदेशी मूल को लेकर हुई आलोचनाओं का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति उस देश के प्रति समर्पित हो जाता है, जिसे उसने अपना लिया है, तो ऐसे भेद अप्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के लंबे राजनीतिक करियर का आकलन उनके काम और योगदान के आधार पर किया जाना चाहिए।गहलोत ने सोनिया गांधी की आत्मकथा को उनके जीवन और राजनीतिक यात्रा का अपना पक्ष सामने रखने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। उनके अनुसार, पुस्तक का एक उद्देश्य एनडीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी और नेहरू-गांधी परिवार को लेकर लगाए गए कई आरोपों और भ्रांतियों का जवाब देना भी है।पेंग्विन के भारतीय संस्करण से हटने के बाद अब हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने पुस्तक के प्रकाशन की जिम्मेदारी ली है। प्रकाशक ने घोषणा की है कि ‘Belonging: A Journey of Love’ का भारतीय संस्करण 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगा।