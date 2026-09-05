उदयपुर: भजनलाल शर्मा ने रोड शो से शुरू किया चुनावी अभियान, बोले- भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रहेगी जारी

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मुख्यमंत्री भजनलाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही कांग्रेस केवल तरह-तरह के मुद्दे उछालने का काम करती है, जबकि अब धरातल पर उसका जनाधार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने स्मरण कराया कि कांग्रेस शासन के दौरान तीन नगर निगमों की संख्या बढ़ाकर छह कर दी गई थी, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया।भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में राज्य में एक भी पेपर लीक की घटना नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र में किए गए वादों में से 78 प्रतिशत वादे पूरे किए जा चुके हैं।मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए रामजल सेतु योजना, नर्मदा नदी के जल को आगे बढ़ाने के प्रयासों और स्थानीय देवास परियोजना को गति देने का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है।राजस्थान रोडवेज के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग दावा करते थे कि रोडवेज कभी लाभ की स्थिति में नहीं आ सकती। इसके विपरीत भाजपा सरकार ने 1,000 नई बसें खरीद ली हैं और 1,000 अन्य बसें खरीदने की तैयारी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राजस्थान को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने बल देकर कहा कि नगर निकाय और पंचायतों के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एक-एक वार्ड में मजबूती से जुटने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का आह्वान किया।