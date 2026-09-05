नागौर: वार्ड 10 में मामा-भांजे की सियासी जंग, टिकट कटने से मांगीलाल का भांजे के खिलाफ मोर्चा

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मांगीलाल भाटी का आरोप है कि जयपुर स्तर पर उनका टिकट लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन स्थानीय स्तर पर बदलाव कर उनके भांजे प्रवीण सोलंकी को कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया गया। इसी से नाराज होकर उन्होंने देवकिशन भाटी को समर्थन देने का ऐलान किया। मांगीलाल का कहना है कि उनकी नाराजगी व्यक्तिगत नहीं, बल्कि कांग्रेस की टिकट प्रक्रिया से है। उन्होंने कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमानराम बांगड़ा पर टिकट में कथित हेराफेरी का आरोप भी लगाया है।मांगीलाल भाटी ने दावा किया कि यदि प्रवीण सोलंकी वार्ड 10 से जीतते हैं तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने ₹500 के स्टांप पर लिखकर देने की बात कही। मांगीलाल ने अपने परिवार के कम से कम 500 वोटों का दावा करते हुए कहा कि वार्ड की जनता उनके साथ है। उन्होंने 2021 के चुनावी इतिहास को दोहराने की बात भी कही।कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सोलंकी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह उनका चौथा चुनाव है। उनके अनुसार, वार्ड की सबसे बड़ी समस्या सड़कें हैं। पानी, गंदे पानी की निकासी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं पर भी वे काम करने का दावा कर रहे हैं।मामा की राजनीति छोड़ने की चुनौती पर प्रवीण ने कहा कि फैसला 14 सितंबर को जनता करेगी। उन्होंने चुनाव को शतरंज की बाजी बताते हुए कहा कि कोई जीतेगा और कोई हारेगा। उन्होंने पार्टी की टिकट प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सर्वे और फीडबैक के बाद उन्हें प्रत्याशी बनाया गया।अब वार्ड 10 का चुनाव मामा बनाम भांजा, टिकट की नाराजगी बनाम पार्टी का फैसला और व्यक्तिगत प्रभाव बनाम विकास के मुद्दे का रूप ले चुका है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मांगीलाल भाटी का समर्थन भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में कितना असर डालता है और क्या प्रवीण सोलंकी अपने जनाधार के दम पर मुकाबला जीत पाते हैं।