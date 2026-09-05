राजस्थान: निकाय चुनाव में ओबीसी प्रत्याशियों का दबदबा, एसटी महिलाओं की भागीदारी सबसे कम

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चुनावी मैदान में उतरे कुल अभ्यर्थियों में से ओबीसी वर्ग के महिला और पुरुष प्रत्याशियों की कुल संख्या 18,184 है। श्रेणीवार आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा संख्या इसी वर्ग के पुरुष प्रत्याशियों की है। ओबीसी पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 11,835 है, जबकि ओबीसी वर्ग की 6,349 महिलाएं चुनावी मैदान में हैं।प्रदेश के 41 जिलों में से तीन जिले ऐसे सामने आए हैं, जहां अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में मौजूद नहीं है। इन तीन जिलों में कुल मिलाकर 19 नगरीय निकाय शामिल हैं। जिलावार देखें तो डीडवाना-कुचामन के आठ निकाय, नागौर के नौ निकाय और फलोदी के दो निकायों में एसटी वर्ग से कोई भी प्रत्याशी चुनावी दौड़ में शामिल नहीं है।अनुसूचित जनजाति की महिला प्रत्याशियों की संख्या सबसे कम पाई गई है। इस वर्ग से पूरे राजस्थान में कुल 558 महिलाओं ने ही चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया है और वे मैदान में डटी हुई हैं। राज्य के सात जिलों- फलोदी, नागौर, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, बीकानेर, ब्यावर और बाड़मेर के अंतर्गत आने वाले सभी नगरीय निकायों में एक भी एसटी महिला उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रही है।पिछले निकाय चुनाव की बात की जाए तो उस समय राजस्थान के 199 नगरीय निकायों के 7,500 वार्डों में मतदान हुआ था। उन चुनावों में भी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों ने 44 प्रतिशत सीटों पर जीत हासिल की थी। उस दौरान जीतकर आने वाले ओबीसी प्रत्याशियों की कुल संख्या 3,295 थी। इसके साथ ही अनारक्षित श्रेणी से 2,580 उम्मीदवार विजयी हुए थे। अनुसूचित जाति वर्ग से 1,354 और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से 271 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत हासिल की थी।