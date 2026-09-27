सीकर में अचानक बदला मौसम: तेज हवाओं से गिरे बिजली के पोल-तार; कार पर गिरी डीपी, मचा हड़कंप

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शहर के कल्याण सर्किल के पास कोर्ट रोड स्थित शुभम सिटी प्लाजा में निर्माण कार्य के लिए लगाया गया एक ढांचा तेज हवा और बारिश के बीच गिर गया। बताया गया कि ढांचा गिरने के दौरान पास में खड़ी एक कार पर बिजली की डीपी जा गिरी। डीपी के कार पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसे स्थानीय व्यापारी की ओर से भेजे जाने की बात कही गई है।इधर, फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में भी तेज आंधी के कारण त्रिवेणी भवन के पास बिजली का खंभा गिर गया। खंभा गिरने के साथ बिजली के तार टूटकर नीचे आ गए। अचानक हुई इस घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बिजली के पोल और तार टूटने से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका बनी रही। सूचना के बाद संबंधित विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और व्यवस्था बहाल करने के प्रयास शुरू किए।सीकर में रविवार को हुई बारिश से लोगों को करीब एक सप्ताह बाद गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली। दिनभर तेज गर्मी के बाद बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश के साथ चली तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़-पौधों और बिजली व्यवस्था पर असर देखने को मिला।फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री और न्यूनतम 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा था।