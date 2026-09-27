दौसा: 40 साल से फरार 92 लाख के गबन का आरोपी संत के भेष में गिरफ्तार, रात में दो दुकानों में चोरी

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पहला मामला मानपुर थाना क्षेत्र का है। भारतीय राज्य व्यापार निगम, दिल्ली में करीब 40 साल पहले 92 लाख रुपये के गबन के आरोपी तत्कालीन मुख्य मार्केटिंग मैनेजर बुद्धराम मीणा (75) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी मांगीलाल मीणा ने बताया कि आरोपी 1986 में दिल्ली में मुख्य मार्केटिंग मैनेजर था और करीब एक करोड़ रुपये के गबन के बाद फरार हो गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसे चार साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी, लेकिन वह सजा से पहले ही फरार हो गया।पिछले 40 साल से सीबीआई उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी करौली और दौसा जिले में संत-महात्मा के पीले वस्त्र पहनकर मंदिर, आश्रम और फार्म हाउस में रहकर फरारी काट रहा था। इस दौरान उसके कई शिष्य भी बन गए थे। वह लग्जरी गाड़ियों में घूमता था और टोडाभीम के पास एक फार्म हाउस भी बनवा रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि वह कड़ी कोठी से मानपुर की ओर आ रहा है। इसके बाद एसपी पीयूष दीक्षित के निर्देशन में गठित टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया और जयपुर सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। सिकराय क्षेत्र में भी उसके कई ठिकाने सामने आए हैं।वहीं, दूसरा मामला लालसोट के मंडावरी थाना क्षेत्र का है। ग्राम पंचायत टोडा ठेकला के पक्का धोरा में शुक्रवार रात चोरों ने किसान खाद-बीज भंडार और उचित मूल्य की दुकान को निशाना बनाया। खाद-बीज भंडार मालिक दयाशंकर शर्मा ने बताया कि चोर दुकान से करीब 30 हजार रुपये नकद और सामान चोरी कर ले गए। राशन डीलर विमल कुमार मीणा ने बताया कि चोरों ने उनकी दुकान के ताले भी तोड़े, लेकिन चोरी करने में सफल नहीं हो पाए।घटना के बाद ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और स्कूल के पास चल रहे शराब ठेके को लेकर आक्रोश जताया। ग्रामीण कैलाश मीणा, लक्ष्मी नारायण शर्मा और हरिशंकर मीणा ने कहा कि स्कूल के पास ठेका होने से माहौल खराब हो रहा है और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीणों ने ठेका हटाने की मांग की और आंदोलन की चेतावनी दी। सूचना पर मंडावरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।दौसा जिले में पुलिस के सामने अपराध के दो मामले आए हैं। मानपुर थाना पुलिस ने 92 लाख रुपये के गबन के मामले में करीब 40 साल से फरार 75 वर्षीय आरोपी बुद्धराम मीणा को गिरफ्तार कर जयपुर सीबीआई के सुपुर्द किया है। वहीं लालसोट के पक्का धोरा में चोरों ने खाद-बीज और राशन की दुकानों के ताले तोड़ दिए। एक दुकान से करीब 30 हजार रुपये नकद और सामान चोरी हुआ, जबकि दूसरी दुकान में चोरी का प्रयास असफल रहा। ग्रामीणों ने स्कूल के पास संचालित शराब ठेका हटाने की मांग की है।