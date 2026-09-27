राजस्थान का मौसम: 17 जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, 50 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

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मौसम विभाग के अनुसार 28 सितंबर को प्रदेश के चार संभागों और 29 सितंबर को तीन संभागों में बारिश हो सकती है। जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में 27 से 29 सितंबर तक मेघगर्जन के साथ वर्षा होने का अनुमान है। वहीं, 28 सितंबर को बीकानेर संभाग के इलाकों में भी पानी गिर सकता है। मौसम केंद्र ने 28 सितंबर के लिए अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन 17 जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है।उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर बना डिप्रेशन कमजोर होकर अब वेल मार्क लो प्रेशर क्षेत्र में बदल चुका है। इसके साथ ही उत्तर-पश्चिमी भारत के ऊपर एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इन दोनों प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में 29 सितंबर को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। इसके बाद 30 सितंबर से तीन अक्तूबर तक पूर्वी राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में 29 सितंबर से ही मौसम शुष्क होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद, आगामी पांच से छह दिन तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा।मौसम केंद्र ने तीन घंटे का तात्कालिक डबल अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट के तहत सीकर और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने तथा मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं येलो अलर्ट के अंतर्गत श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से हवाएं चलने और वर्षा होने का अनुमान है। इससे पूर्व, प्रदेश में फलोदी का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और जैसलमेर का 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था, जबकि अन्य स्थानों पर तापमान 34 से 35 डिग्री के आसपास रहा।