राजस्थान: आरपीएससी ने जारी किया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के हिंदी का रिजल्ट, 3609 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित

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आयोग की ओर से जारी परिणाम के अनुसार हिंदी विषय के लिए कुल 3,609 उम्मीदवारों को पात्रता की जांच वाली सूची में शामिल किया गया है। इन सफल उम्मीदवारों में से 50 अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र से संबंध रखते हैं, जबकि 3,559 उम्मीदवार गैर अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट सूची में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रोल नंबर दर्ज हैं। जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर सूची में शामिल है, वे अगले चरण की चयन प्रक्रिया के लिए पात्र माने जाएंगे।मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पात्र अभ्यर्थियों को 17 से 23 अक्तूबर तक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा। वहां माय रिक्रूटमेंट के तहत डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी विकल्प का चयन करके विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन ऑनलाइन भरने के पश्चात अभ्यर्थियों को उसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि आवेदन पत्र की दो प्रतियां निकालकर अपने पास संभालकर रखें।आयोग ने भर्ती परीक्षा में अयोग्य घोषित हुए अभ्यर्थियों की सूची भी अलग से जारी कर दी है। जारी की गई सूची के अनुसार कुल 1,082 उम्मीदवार हिंदी विषय में अयोग्य घोषित किए गए हैं। इन अयोग्य अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध है। राजस्थान लोक सेवा आयोग सभी विषयों के परिणाम अलग-अलग घोषित कर रहा है। हिंदी विषय का परिणाम जारी होने के बाद अब अन्य विषयों की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का परिणाम भी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द जारी किया जाएगा।