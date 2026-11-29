राजस्थान में सर्दी के बीच मौसम का मिजाज थोड़ा बदलने लगा है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बादल और धुंध छाने से ठंडी हवाओं का असर कमजोर हुआ है। जयपुर और भरतपुर संभाग में शनिवार को बादलों के कारण सुबह-शाम की सर्दी से कुछ राहत मिली। वहीं पश्चिमी राजस्थान में दिन की धूप के चलते तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले सात दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तरी हवाओं का असर भी फिलहाल कमजोर रहने से रात के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है। हालांकि शेखावाटी और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में रात की सर्दी बनी रह सकती है।

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फतेहपुर में सबसे सर्द रात, बाड़मेर में दिन सबसे गर्म

प्रदेश में रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। शनिवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में 6.2, नागौर में 7.2, टोंक में 8.2, माउंट आबू में 8.1, अलवर में 8.5, पिलानी में 8.6 और चूरू व करौली में 8.7 डिग्री तापमान रहा। प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया।

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दिन के तापमान की बात करें तो बाड़मेर 31.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 30.3, जैसलमेर, पाली और जोधपुर में 30 डिग्री दर्ज हुआ। चूरू में 29.2 और लूणकरणसर में 29.5 डिग्री तापमान रहा।



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जयपुर और भरतपुर संभाग में बादलों से बदला मौसम

जयपुर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में शनिवार को हल्के बादल और धुंध छाई रही। इससे ठंडी हवाओं का असर कम हुआ। जयपुर में अधिकतम तापमान 26.3 और न्यूनतम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया। बादलों के कारण धूप कमजोर रही और दिन के तापमान में करीब एक डिग्री की गिरावट आई।

दूसरी ओर श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर के कुछ इलाकों में हल्की ठंडी हवाओं का असर रहा। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और फलोदी में भी दिन के समय हल्की ठंडक महसूस की गई।

अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। उदयपुर और कोटा संभाग में रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में दिन के समय तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुल मिलाकर प्रदेश में फिलहाल कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने के आसार नहीं हैं।