बांसवाड़ा की छात्रा हत्याकांड में बड़ा खुलासा: एमपी के रतलाम में मिला शव; प्रयागराज से गिरफ्तार हुआ विकास यादव

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घाटोल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बीस वर्षीय सुनहरी कॉलेज में प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वह 9 अक्तूबर को अचानक अपने घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने गांव में ही मावे की दुकान पर काम करने वाले विकास यादव पर संदेह जताया था। विकास मूल रूप से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास का रहने वाला है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की।10 अक्तूबर की सुबह रतलाम में रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आगे बकरा पुल के पास ट्रैक किनारे एक युवती का शव मिला। जीआरपी थाना प्रभारी सोहनलाल पाटीदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव की पहचान न होने पर पुलिस ने आसपास के जिलों में फोटो भेजी। 12 अक्तूबर को बांसवाड़ा पुलिस ने मृतका की पहचान सुनहरी के रूप में की, जिसके बाद परिजन रतलाम पहुंचे और पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू हुई।राजस्थान पुलिस ने आरोपी विकास यादव को प्रयागराज से गिरफ्तार किया और उसे रतलाम लेकर आई। पुलिस जांच और होटल के रजिस्टर से सामने आया कि आरोपी 9 अक्तूबर की शाम सुनहरी को लेकर स्टेशन रोड स्थित होटल जय महाकाली के कमरा नंबर 2 में रुका था। दोनों ने वहां लगभग चार घंटे बिताए। इसके बाद आरोपी युवती को प्रयागराज ले जाने की बात कहकर स्टेशन की तरफ ले गया।शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि रेलवे स्टेशन की ओर जाते समय बकरा पुल के पास दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर उसने सुनहरी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव नाले में छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गया। पुलिस और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल के साथ उस होटल की भी गहनता से जांच की है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, हालांकि हत्या के स्पष्ट कारणों का पता लगाने के लिए आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है।