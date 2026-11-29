प्रवर्तन निदेशालय के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने 2 हजार 676 करोड़ रुपये के बहुचर्चित धन शोधन मामले में नेक्सा एवरग्रीन घोटाले के मुख्य आरोपी रणवीर सिंह उर्फ रणवीर बिजारणिया को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोपी को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश किया। कंपनी के संचालक रणवीर बिजारणिया, सुभाष चंद्र बिजारणिया और उनके सहयोगियों की ओर से बड़ी संख्या में आम निवेशकों से लगभग 2 हजार 676 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए थे। कंपनी ने हर सप्ताह तीन प्रतिशत रिटर्न देने का झांसा देकर इस बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रवर्तन निदेशालय और राजस्थान पुलिस की ओर से नेक्सा एवरग्रीन समूह के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर इस मामले की विस्तृत जांच शुरू की गई थी। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी रणवीर बिजारणिया और सुभाषचंद्र बिजारणिया उर्फ सुभाष चंद्रा बिजारणिया ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को धोखा देने की सोची-समझी साजिश रची थी।आरोपियों ने गुजरात के धोलेरा स्मार्ट शहर में जमीन विकसित करने और भूखंड आवंटित करने का झांसा देकर लोगों से भारी रकम जुटाई। निवेशकों को 60 सप्ताह तक हर सप्ताह तीन प्रतिशत रिटर्न देने या भूखंड आवंटित करने का पूरा भरोसा दिलाया गया था। इसके अलावा, योजना में नए निवेशक जोड़ने पर कमीशन के साथ-साथ लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार जैसे आकर्षक उपहार देने का लालच भी दिया गया था।जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2019 से 2023 के दौरान इस योजना के तहत लगभग 2 हजार 676 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। कंपनी के सॉफ्टवेयर आंकड़ों के अनुसार 47 हजार 664 निवेशकों को उनकी कुल जमा रकम से काफी कम रुपये वापस दिए गए। इसके चलते निर्दोष निवेशकों को कुल 932.54 करोड़ रुपये की भारी चपत लगी। धोखाधड़ी के इस पैटर्न में नए निवेशकों से मिलने वाली रकम का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाता था। बाद में यह पूरी राशि अलग-अलग कंपनियों, सीमित दायित्व भागीदारियों (एलएलपी), फर्मों और सहयोगियों के बैंक खातों के जरिये संपत्ति खरीदने में लगा दी गई।मामले में जांच एजेंसी द्वारा जून 2025 में जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और अहमदाबाद में स्थित 25 अलग-अलग ठिकानों पर व्यापक छापेमारी की गई थी। उस दौरान 2.05 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए थे। इसके अतिरिक्त, बैंक और क्रिप्टो खातों में जमा 15.31 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया था। जांच एजेंसी की इस पूरी कार्रवाई के तहत अब तक मामले में करीब 52 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त, फ्रीज या संलग्न की जा चुकी हैं।