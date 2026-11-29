उद्योग नगर थाना पुलिस ने एमडी (मेफेड्रोन) मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में एक 21 वर्षीय युवती को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ स्थित डाकनियों के मंदिर के पास की निवासी भारती सोनी है। पुलिस ने आरोपी युवती को जयपुर के करधनी क्षेत्र में उसके दोस्त की प्रेमिका की सहेली के मकान से पकड़ा। पुलिस अब इस तस्करी गिरोह में शामिल युवती के मुख्य साझेदार मामराज की सरगर्मी से तलाश कर रही है।

विज्ञापन

उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया के अनुसार, यह मामला 31 अक्तूबर को उस समय सामने आया था जब कोतवाली पुलिस ने एक्सीलेंस कॉलेज के पास कार्रवाई करते हुए हरिराम बाठोद नाम के व्यक्ति को पकड़ा था। पुलिस ने उस समय आरोपी के पास से 98.40 ग्राम एमडी जब्त की थी। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच उद्योग नगर थाना पुलिस को सौंपी गई। पूछताछ के दौरान हरिराम ने खुलासा किया था कि उसने यह एमडी भारती सोनी और मामराज से खरीदी थी तथा वह इसकी आगे आपूर्ति करने वाला था।जांच में सामने आया कि आरोपी भारती सोनी और उसका साझेदार मामराज लंबे समय से एमडी की आपूर्ति के काम में लगे हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये दोनों इस नशीले पदार्थ की आपूर्ति करने वाले बड़े सरगना हैं। हरिराम के गिरफ्तार होने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी युवती जयपुर के करधनी इलाके में छिपी हुई है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में सहायक उपनिरीक्षक सुभाष, महिला कांस्टेबल रामशिला और कांस्टेबल देवीलाल शामिल रहे, जिसमें कांस्टेबल देवीलाल की विशेष भूमिका रही। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार युवती से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं।