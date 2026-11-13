रणथंभौर: इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुआ हिमालयन गिद्ध, किया गया रिलीज

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भगवतगढ़ इलाके में बीमार अवस्था में मिला हिमालयन गिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। वन विभाग ने पक्षी की सेहत में सुधार होने और खान-पान शुरू करने के उपरांत शुक्रवार को उसे अस्पताल से सुरक्षित रिलीज कर दिया।