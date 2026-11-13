रणथंभौर: इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुआ हिमालयन गिद्ध, किया गया रिलीज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सवाई माधोपुर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Fri, 13 Nov 2026 08:19 PM IST
सार
सवाई माधोपुर के भगवतगढ़ इलाके में बीमार और उड़ने में असमर्थ मिला हिमालयन गिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में इलाज के बाद स्वस्थ हो गया। आंखों की परेशानी और बीमारी से जूझ रहे गिद्ध ने उपचार के बाद खुद खाना-पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद वन विभाग ने शुक्रवार को उसे सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया।
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विस्तार
भगवतगढ़ इलाके में बीमार अवस्था में मिला हिमालयन गिद्ध रणथंभौर टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल में इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। वन विभाग ने पक्षी की सेहत में सुधार होने और खान-पान शुरू करने के उपरांत शुक्रवार को उसे अस्पताल से सुरक्षित रिलीज कर दिया।
उपचार और स्वास्थ्य सुधार
बीते दिनों सामाजिक वानिकी भगवतगढ़ के वन कर्मचारियों को यह हिमालयन गिद्ध बेहद असहाय स्थिति में मिला था। आंखों में अंधापन और बीमारी की समस्या के कारण यह पक्षी उड़ने में बिल्कुल असमर्थ था। वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और इसे बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल लेकर पहुंची।
अस्पताल में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. चंद्र प्रकाश मीणा और उनकी टीम ने पक्षी का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया। चिकित्सा टीम ने गिद्ध को आवश्यक विटामिन और फ्लूइड देकर उपचार शुरू किया। इलाज पूरा होने के बाद उसे विशेष ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब गिद्ध ने स्वयं खाना-पीना शुरू कर दिया, तब वन विभाग ने उसे वातावरण में वापस छोड़ने की कार्रवाई की।
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पर्यावरण में पक्षी का महत्व
रणथंभौर टाइगर रिजर्व के डीएफओ मानस सिंह और पशुचिकित्सकों के अनुसार हिमालयन गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पक्षी को प्रकृति का सफाईकर्मी माना जाता है। यह मृत पशुओं के अवशेषों को खाकर वातावरण को स्वच्छ बनाए रखता है।
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पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. सीपी मीणा के मुताबिक, गिद्धों की मौजूदगी से क्षेत्र में एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म और रेबीज जैसी घातक जूनोटिक बीमारियों के फैलने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। यह पक्षी पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त और सुरक्षित रखने में निरंतर योगदान देता है।
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उपचार और स्वास्थ्य सुधार
बीते दिनों सामाजिक वानिकी भगवतगढ़ के वन कर्मचारियों को यह हिमालयन गिद्ध बेहद असहाय स्थिति में मिला था। आंखों में अंधापन और बीमारी की समस्या के कारण यह पक्षी उड़ने में बिल्कुल असमर्थ था। वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और इसे बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल लेकर पहुंची।
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अस्पताल में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. चंद्र प्रकाश मीणा और उनकी टीम ने पक्षी का गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया। चिकित्सा टीम ने गिद्ध को आवश्यक विटामिन और फ्लूइड देकर उपचार शुरू किया। इलाज पूरा होने के बाद उसे विशेष ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब गिद्ध ने स्वयं खाना-पीना शुरू कर दिया, तब वन विभाग ने उसे वातावरण में वापस छोड़ने की कार्रवाई की।
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पर्यावरण में पक्षी का महत्व
रणथंभौर टाइगर रिजर्व के डीएफओ मानस सिंह और पशुचिकित्सकों के अनुसार हिमालयन गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पक्षी को प्रकृति का सफाईकर्मी माना जाता है। यह मृत पशुओं के अवशेषों को खाकर वातावरण को स्वच्छ बनाए रखता है।
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पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. सीपी मीणा के मुताबिक, गिद्धों की मौजूदगी से क्षेत्र में एंथ्रेक्स, बोटुलिज्म और रेबीज जैसी घातक जूनोटिक बीमारियों के फैलने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। यह पक्षी पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त और सुरक्षित रखने में निरंतर योगदान देता है।