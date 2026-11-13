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बांसवाड़ा में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में दो विधायकों की साख दांव पर;मतदान दल रवाना

Fri, 13 Nov 2026 07:10 PM IST
बांसवाड़ा ब्यूरो न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बांसवाड़ा
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,बांसवाड़ा Published by: बांसवाड़ा ब्यूरो Updated Fri, 13 Nov 2026 07:10 PM IST
सार

पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ और बांसवाडा विधायक की साख दांव पर है। दोनों विधायकों के पुत्र जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव मैदान में है।

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The credibility of two MLAs is at stake in the last phase of Panchayat elections in Banswara.
पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में मतदान केंद्रों के लिए रवाना होते कर्मचारी

विस्तार
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बांसवाड़ा। पंचायती राज चुनाव के अंतिम चरण में शनिवार को मतदान होगा। इस चरण में बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ और बांसवाड़ा विधायक की साख दांव पर है। दोनों विधायकों के पुत्र जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव मैदान में हैं।

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अंतिम चरण में जिला परिषद की 22 सीटों पर 72 उम्मीदवार मैदान में हैं। 14 नवंबर को जिले की 8 पंचायत समितियों में आखिरी चरण का मतदान होगा। इनमें बांसवाड़ा, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, छोटी सरवा, डूंगरा छोटा, सरेडी बड़ी और अरथूना पंचायत समिति शामिल हैं। यह चुनाव दोनों विधायकों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। जिला परिषद के वार्ड 28 और 32 पर सभी की विशेष नजर है। वार्ड 28 से कुशलगढ़ विधायक रमिला खड़िया के बेटे रोहित खड़िया चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड 32 से बांसवाड़ा विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया के बेटे विकास बामनिया मैदान में हैं। कांग्रेस ने विकास बामनिया को बोर्ड बनने पर जिला प्रमुख पद का उम्मीदवार भी घोषित किया है। अंतिम चरण में 6 लाख 42 हजार 815 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता 678 मतदान केंद्रों पर वोट डाल सकेंगे, जिनमें से 244 केंद्र संवेदनशील हैं।

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चुनाव प्रक्रिया और कर्मचारी

अंतिम चरण के लिए जिले में 4436 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। शुक्रवार को सुबह राजकीय महाविद्यालय के मैदान में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो गए। ये कर्मचारी 17 नवंबर को उप सरपंच का चुनाव पूर्ण करने के बाद वापस लौटेंगे।

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मतगणना की तिथि

पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए मतगणना 20 नवंबर को होगी। यह अंतिम चरण के मतदान के बाद का महत्वपूर्ण चरण है। उप सरपंच का चुनाव 17 नवंबर को संपन्न होगा। इस प्रकार पंचायती राज चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी।

 

 

 

 

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