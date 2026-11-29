राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में मृत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह महिला के पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल होने वाले आवेदन पर नियमानुसार विचार करे। अदालत ने स्पष्ट किया कि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (सीपीएफ) खाता संख्या जारी करने में हुई प्रशासनिक देरी की जिम्मेदारी कर्मचारी की पत्नी पर नहीं डाली जा सकती। किसी भी आवेदक को सरकारी विभाग की चूक का नुकसान नहीं भुगतना चाहिए।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह मामला अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में नियुक्त एक कर्मचारी से संबंधित है। नौकरी शुरू करने के करीब दो महीने बाद ही सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। कर्मचारी ने सेवा की शुरुआत में सीपीएफ योजना का विकल्प चुना था। निधन के बाद उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली। बाद में सरकार के आदेश के तहत कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को सीपीएफ से पुरानी पेंशन योजना में जाने की सुविधा प्रदान की गई। महिला ने तय समयसीमा में अपना आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए थे। हालांकि पति का सीपीएफ खाता नंबर जारी नहीं हुआ था, जिसके चलते आगे की प्रक्रिया में देरी हुई।सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए तर्क दिया। सरकार का कहना था कि कर्मचारी ने बहुत कम समय तक नौकरी की थी, इसलिए उनके जीवित रहते सीपीएफ खाता नहीं खुल पाया था। जब खाता नंबर जारी किया गया, तब तक पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प की समयसीमा समाप्त हो चुकी थी। राज्य सरकार ने इसी आधार पर महिला के आवेदन को अमान्य ठहराने की बात कही थी।जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि महिला ने तय समय के भीतर ही पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दे दिया था। बाद की प्रक्रिया में हुई देरी उसकी वजह से नहीं, बल्कि सीपीएफ खाता नंबर जारी करने में सरकारी अधिकारियों की चूक के कारण हुई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाग की गलती से किसी आवेदक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए 31 अक्तूबर, 2023 के बाद सीपीएफ खाता नंबर जारी होने के आधार पर आवेदन खारिज करना पूरी तरह अनुचित है। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।