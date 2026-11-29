राजस्थान हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय वृहद पीठ ने पारिवारिक विवादों में अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया और उनके क्षेत्राधिकार को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।

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मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की पीठ ने 'सुमन बनाम पाला राम' से जुड़े मामले में यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन एडीजे न्यायालयों को राज्य सरकार ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 3 के तहत पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां सौंपी हैं, वे संबंधित मामलों में मानित पारिवारिक न्यायालय माने जाएंगे। ऐसे न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 19 के तहत हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील की जा सकेगी।यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 और धारा 13 के अंतर्गत एडीजे न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की सुनवाई के दौरान उठे कानूनी प्रश्नों पर गठित वृहद पीठ के समक्ष आया था। इससे पहले खंडपीठ ने 'उमाकांत बनाम श्रीमती पुष्पा' मामले में जयपुर पीठ के पुराने दृष्टिकोण से असहमति जताई थी। खंडपीठ ने यह प्रश्न संदर्भित किया था कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 8 के तहत सामान्य दीवानी अदालतों का क्षेत्राधिकार वर्जित होने के बावजूद, अधिसूचित एडीजे कोर्ट को पारिवारिक न्यायालय मानकर धारा 19 के तहत अपील सुनने की क्या स्थिति रहेगी।मामले की सुनवाई करते हुए वृहद पीठ ने वर्ष 2012, 2015, 2016 और 2018 में जारी की गई सरकारी अधिसूचनाओं का गहन परीक्षण किया। पीठ ने अपने विश्लेषण में पाया कि 5 फरवरी 2015 को जारी अधिसूचना के माध्यम से पारिवारिक मामलों के क्षेत्राधिकार का पुनर्वितरण किया गया था। इसके बाद 1 जून 2016 की अधिसूचना के जरिये केवल जिला न्यायालयों को सौंपा गया क्षेत्राधिकार ही वापस लिया गया था। सरकार ने विशेष रूप से सशक्त किए गए अपर जिला न्यायालयों या अन्य नामित अदालतों को दी गई शक्तियों और उनके क्षेत्राधिकार को वापस नहीं लिया था।राजस्थान हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार की मूल प्रकृति उसके नाम से तय नहीं होती, बल्कि उसे प्रदान की गई वैधानिक शक्तियों के स्रोत से निर्धारित होती है। यदि किसी अदालत को कानून के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो वह उसी अनुसार कार्य करेगी।इसके साथ ही पीठ ने यह भी साफ कर दिया कि यह मानित दर्जा केवल उन्हीं अधिसूचित न्यायालयों, निर्दिष्ट क्षेत्रों और तय विषयों तक सीमित रहेगा जिन्हें सरकार ने आधिकारिक रूप से शक्तियां प्रदान की हैं। यह व्यवस्था राज्य के प्रत्येक एडीजे न्यायालय पर स्वतः लागू नहीं होगी। जिन अदालतों को विशेष अधिसूचना द्वारा अधिकृत किया गया है, केवल वही पारिवारिक न्यायालय के रूप में सुनवाई कर सकती हैं।वृहद पीठ ने अधीनस्थ अदालतों के कामकाज में स्पष्टता बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने कहा कि पारिवारिक न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किए जाने वाले हर आदेश के शीर्ष पर 'पारिवारिक न्यायालय' लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोष्ठक में अधिकारी को अपना मूल पदनाम भी दर्ज करना होगा। पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर और मुहर भी इसी निर्धारित प्रारूप में ही लगाएंगे ताकि आदेश की कानूनी स्थिति को लेकर कोई भ्रम न रहे।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक स्तर पर भी बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया गया है कि वे इस फैसले की प्रति राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में तुरंत परिचालित करें। इस कदम से प्रदेश की निचली अदालतों में पारिवारिक मामलों से जुड़ी अपीलों और उनके क्षेत्राधिकार को लेकर लंबे समय से चला आ रहा संशय समाप्त होगा और न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित होगी।