उदयपुर जिले के सायरा पुलिस थाने में तैनात एक सहायक उपनिरीक्षक और चार सिपाहियों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हिस्ट्रीशीटर के साथ दमन दीव में समुद्र तट पर घूमते पाए जाने के बाद बुधवार रात लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने जांच रिपोर्ट मिलने के उपरांत यह कड़ी कार्रवाई की है। दमन दीव में समुद्र तट पर पुलिसकर्मियों और हिस्ट्रीशीटर की गतिविधियों का एक वीडियो प्रसारित हुआ था, जिसके बाद यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया।

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सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह के साथ सिपाही नरपतराम, गुमान सिंह, धर्मेंद्र कुमार और लोकेंद्र सिंह का दमन दीव प्रवास के दौरान एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में सभी कर्मी समुद्र किनारे समय बिताते नजर आ रहे थे। जांच के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वे अगस्त 2026 में किसी आपराधिक मामले के आरोपियों को पकड़ने के सिलसिले में दमन दीव गए थे और उसी दौरान समुद्र तट पर चले गए थे। उन्होंने हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह के साथ होने के दावे को पूरी तरह खारिज किया था। हालांकि, सार्वजनिक हुए चित्रों में सिपाही धर्मेंद्र सिंह हिस्ट्रीशीटर के कंधे पर हाथ रखे दिखाई दिए, जबकि वीडियो में सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह, सिपाही नरपतराम और लोकेंद्र भी उनके साथ उपस्थित दिखे।हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह के विरुद्ध अवैध शराब बिक्री, मारपीट, लूटपाट तथा आर्म्स एक्ट के तहत कुल सात मामले पंजीकृत हैं। इनमें से पांच मामलों में अदालत से वह बरी हो चुका है। दिवाली पर्व से पूर्व सिपाही रूपाराम टेलर का भी इस हिस्ट्रीशीटर के साथ एक चित्र सामने आया था, जिसके चलते 14 नवंबर को उन्हें लाइन हाजिर किया गया था। तत्पश्चात अन्य पुलिसकर्मियों के भी फोटो और वीडियो सामने आने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने गिर्वा के पुलिस उपअधीक्षक छगन राजपुरोहित को विस्तृत जांच का निर्देश दिया था। पुलिस उपअधीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने पांचों कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया।समूचे प्रकरण में सायरा थाने के तत्कालीन थानाधिकारी शैतान सिंह के विरुद्ध कोई कदम न उठाए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगभग दो माह पूर्व थानाधिकारी के स्थानांतरण के पश्चात आयोजित विदाई समारोह में हिस्ट्रीशीटर भंवर सिंह स्वयं थाने पहुंचा था। वहां उसने तत्कालीन थानाधिकारी शैतान सिंह को श्रीनाथजी की एक तस्वीर भेंट की थी, जिसकी तस्वीर भी सार्वजनिक हुई थी।