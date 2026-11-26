भीलवाड़ा जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भीलवाड़ा की सियासत में विवाद गहरा गया है। जिला प्रमुख चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में हुए हंगामे, धक्का-मुक्की और कथित हमले को लेकर बुधवार देर रात एफआईआर दर्ज करवाई गई। भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अपने जिला प्रमुख प्रत्याशी के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। वहीं, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पूरे घटनाक्रम का सच वीडियो फुटेज से सामने आने की बात कही है।

25 नवंबर को जिला प्रमुख चुनाव के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई थी। चुनावी प्रक्रिया के दौरान हुए इस घटनाक्रम ने दोनों दलों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया। भाजपा नेताओं ने बुधवार रात 11 बजकर 33 मिनट पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया। अब पुलिस जांच और कलेक्ट्रेट परिसर के सीसीटीवी फुटेज पर सबकी निगाहें टिकी हैं।



भाजपा का आरोप- प्रत्याशी के साथ की गई धक्का-मुक्की और मारपीट

भाजपा का आरोप है कि मतदान के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में उसके जिला प्रमुख प्रत्याशी के साथ अभद्रता की गई। उनके साथ धक्का-मुक्की करते हुए हमला भी किया गया। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव में जनता और निर्वाचित सदस्यों का जो भी फैसला हो, उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी प्रत्याशी के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी घटनाक्रम से अवगत कराते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है।



मेवाड़ा बोले- लोकतंत्र के उत्सव में ऐसी घटना अशोभनीय

भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया, प्रशासन और पुलिस के सामने भाजपा प्रत्याशी के साथ धक्का-मुक्की और हमला किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महापर्व उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। चुनाव में हार-जीत लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और सभी को जनता का फैसला स्वीकार करना चाहिए। मेवाड़ा ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं हैं। भाजपा ने प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।



जाट बोले- लाइन में आगे घुसने को लेकर हुई थी कहासुनी

भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामलाल जाट ने पलटवार करते हुए इन्हें पूरी तरह निराधार बताया। जाट का कहना है कि वे स्वयं घटनास्थल पर मौजूद थे और वहां किसी तरह का हमला नहीं हुआ। उनके अनुसार मतदान की लाइन में आगे घुसने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसे बाद में बेवजह बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।

जाट ने आरोप लगाया कि दूसरी ओर से जीते हुए जिला परिषद सदस्यों को प्रलोभन देकर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं का उत्साह स्वाभाविक है। मतदान के दौरान लाइन में धक्का-मुक्की और कहासुनी हो सकती है, लेकिन इसे हमला बताना सही नहीं है।



कांग्रेस भी एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के दबाव में पुलिस कांग्रेस को एक भी पद जीतने नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीगल टीम भी पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस के सामने अपना पक्ष रखेगी। जरूरत पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

कांग्रेस का कहना है कि घटना के वास्तविक तथ्यों को सामने लाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के वीडियो फुटेज की जांच जरूरी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि फुटेज सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और मौके पर वास्तव में क्या हुआ था।



अब वीडियो फुटेज के आधार पर होगी जांच

मामले में एएसपी राजेश आर्य ने बताया कि भाजपा की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में उपलब्ध वीडियो फुटेज को भी आधार बनाया जाएगा।

फिलहाल जिला प्रमुख चुनाव के बाद शुरू हुआ यह विवाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का विषय बन गया है। भाजपा जहां अपने प्रत्याशी के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस आरोपों को निराधार बताते हुए वीडियो फुटेज की जांच पर जोर दे रही है।