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शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति

कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर वार्ड संख्या 21 से चुनाव जीतकर जिला प्रमुख बनीं संतोष कुमारी जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील स्थित मिहिरों की ढाणी, ग्राम पंचायत माढपुरा की मूल निवासी हैं। नामांकन के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के अनुसार उस समय उनकी आयु 21 वर्ष 19 दिन थी। शैक्षणिक योग्यता के विवरण में उन्होंने स्वयं को बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण बताया है। वित्तीय जानकारी के अनुसार उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाते में करीब 1,000 रुपये की राशि जमा है। इसके अतिरिक्त, उनके पास लगभग 70 हजार रुपये मूल्य की एक स्कूटी और 20 हजार रुपये के स्वर्ण आभूषण हैं। उन्होंने अचल संपत्ति में आवासीय भूखंड और मकान का उल्लेख किया है। विज्ञापन



प्राथमिकताओं में महिला शिक्षा

संतोष के पिता चौथाराम भील ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। जिला प्रमुख बनने के पश्चात् संतोष ने स्पष्ट किया कि वह सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने को अपनी मुख्य प्राथमिकता बताया है। सबसे कम उम्र में जिला प्रमुख बनने की इस उपलब्धि के कारण उनके चित्र और वीडियो निरंतर साझा किए जा रहे हैं। कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर वार्ड संख्या 21 से चुनाव जीतकर जिला प्रमुख बनीं संतोष कुमारी जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील स्थित मिहिरों की ढाणी, ग्राम पंचायत माढपुरा की मूल निवासी हैं। नामांकन के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के अनुसार उस समय उनकी आयु 21 वर्ष 19 दिन थी। शैक्षणिक योग्यता के विवरण में उन्होंने स्वयं को बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण बताया है। वित्तीय जानकारी के अनुसार उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाते में करीब 1,000 रुपये की राशि जमा है। इसके अतिरिक्त, उनके पास लगभग 70 हजार रुपये मूल्य की एक स्कूटी और 20 हजार रुपये के स्वर्ण आभूषण हैं। उन्होंने अचल संपत्ति में आवासीय भूखंड और मकान का उल्लेख किया है।संतोष के पिता चौथाराम भील ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। जिला प्रमुख बनने के पश्चात् संतोष ने स्पष्ट किया कि वह सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर जिले के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करेंगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने को अपनी मुख्य प्राथमिकता बताया है। सबसे कम उम्र में जिला प्रमुख बनने की इस उपलब्धि के कारण उनके चित्र और वीडियो निरंतर साझा किए जा रहे हैं।

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राजस्थान के जैसलमेर में 21 वर्ष 36 दिन की उम्र में जिला प्रमुख चुनी गई संतोष कुमारी को लेकर यह रोचक तथ्य सामने आया है कि यदि जैसलमेर में पंचायती चुनाव पहले चरण में आयोजित होते, तो वह न्यूनतम आयु सीमा पूरी न कर पाने के कारण प्रत्याशी भी नहीं बन पातीं। जिला प्रमुख के पद पर विजय प्राप्त करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका नाम देश की शीर्ष ट्रेंडिंग सूची में शामिल हो गया। चुनाव कार्यक्रम के चरण और न्यूनतम आयु सीमा के अनूठे संयोग की वजह से वह इस चुनाव में उतरने के योग्य हो सकीं। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है।