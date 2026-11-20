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उच्च न्यायालय में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 के आदेश को सही ठहराया। खंडपीठ ने पत्नी की अपील को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष हिंदू हैं और वे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कानून के प्रावधानों को दरकिनार करके बिना प्रमाणित प्रथा के विवाह समाप्त नहीं किया जा सकता।मामले के विवरण के अनुसार दोनों पक्षों का विवाह 21 नवंबर, 1999 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही घरेलू कलह और आपसी मतभेद शुरू हो गए, जिससे दोनों के संबंधों में खटास आ गई। दोनों की कोई संतान नहीं थी। परिवार और समाज के लोगों ने आपस में बातचीत करके सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी।सुलह न होने के बाद 4 दिसंबर, 2000 को समाज के पंचों और बुजुर्गों के समक्ष छूटपल्ला दस्तावेज तैयार किया गया। इसके बाद दोनों पक्ष अलग-अलग रहने लगे। बाद में पत्नी ने इसी छूटपल्ला दस्तावेज के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह समाप्त करने की घोषणा के लिए जोधपुर की पारिवारिक अदालत में याचिका दायर की।पारिवारिक अदालत ने 18 मई, 2023 को यह याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना कि पत्नी अपने समाज में छूटपल्ला के जरिये तलाक की स्थापित प्रथा को मौखिक या दस्तावेजी सबूतों से साबित करने में विफल रही। छूटपल्ला दस्तावेज में भी ऐसी किसी प्रथा का उल्लेख नहीं था। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पति के वकील ने कहा कि यदि अदालत विवाह खत्म करने का आदेश देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बावजूद खंडपीठ ने ऐसा आदेश देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।