फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   Rajasthan Civic Polls: Deputy Mayor Elections Begin

निकाय चुनाव: कहीं पुलिस कस्टडी में वोट, कहीं जेठानी-देवरानी आमने-सामने; डिप्टी मेयर चुनाव में रोचक मुकाबले

Tue, 22 Sep 2026 03:10 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Tue, 22 Sep 2026 03:10 PM IST
सार

राजस्थान में सात नगर निगमों के डिप्टी मेयर, 47 नगर परिषदों के उपसभापति और 251 नगर पालिकाओं के उपाध्यक्ष पदों के लिए मतदान शुरू हुआ। कई जगह रोचक मुकाबले हैं।

विज्ञापन
Rajasthan Civic Polls: Deputy Mayor Elections Begin
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजस्थान में नगरीय निकायों के डिप्टी मेयर, उपसभापति और उपाध्यक्ष पदों के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गया। प्रदेश के सात नगर निगमों में डिप्टी मेयर, 47 नगर परिषदों में उपसभापति और 251 नगर पालिकाओं में उपाध्यक्ष चुने जाएंगे।

विज्ञापन

पुलिस कस्टडी में वोट देने पहुंचे बीजेपी के बागी

उदयपुर जिले की फतहनगर नगरपालिका में बीजेपी के बागी पार्षद राजेश चपलोत को सोमवार को चेयरमैन चुनाव के दौरान पुराने एससी-एसटी मामले में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को वह पुलिस कस्टडी में ही उपाध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान करने पहुंचे।

विज्ञापन

पाली में बीजेपी-कांग्रेस के सामने निर्दलीय चुनौती

पाली नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए बीजेपी ने विक्रम पाल सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस के महबूब अली टी ने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन


यह भी पढें- Live

 Rajasthan Nikay Chunav 2026: 301 निकायों में नामांकन प्रक्रिया शुरू, भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक
 

जैसलमेर में देवरानी-जेठानी आमने-सामने

जैसलमेर नगर परिषद के उपसभापति पद के चुनाव में पारिवारिक मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से वार्ड-6 की पार्षद मधुबाला देवी सिंह चौहान मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस ने उनकी जेठानी और वार्ड-22 की पार्षद प्रेमलता चौहान को प्रत्याशी बनाया है।

भीलवाड़ा में दोनों पद निर्विरोध

भीलवाड़ा नगर निगम में मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर का चुनाव भी निर्विरोध हो गया। बीजेपी के राधेश्याम सोमानी को निर्विरोध डिप्टी मेयर चुना गया। इससे पहले बीजेपी की जसवंत कंवर भी निर्विरोध मेयर निर्वाचित हुई थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed